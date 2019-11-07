酒量等於業務量？中市府局長發言被議員批「拚酒市府」

2019-11-07 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中即時報導



台中市經發局長張峯源在臉書發文「喝酒量等於業務量」，民進黨議員江肇國批評到底在拚酒量？還是拚經濟？副市長令狐榮達說，只有幽默，有時一杯酒可以辦成事情。江肇國再批評「難道是拚酒市府？」

台中市議會今天經發業務質詢，江肇國拿出張峯源的臉書發文，批評經發局長在臉書寫「喝酒量等於業務量」、「酒量好...市政顧問才能受媽媽市長肯定」等文字，質疑到底在拚經濟？還是在拚酒量？

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江肇國說，新任經發局長上任2個月，對業務還未熟悉，卻常看到在潭雅神地區跑行程，不知道有沒有專心在經發局業務？相關發言難道市府以拚酒為樂？以酒量來論績效嗎？

張峯源說，臉書文字沒那麼嚴肅，推動經濟發展要先多認識人，才會積極在地方跑行程。令狐榮達說，這些文字是好玩幽默，有時候一杯酒可以辦成事情，但不代表要拚酒量。