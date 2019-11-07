駕駛人注意！台北國際旅展明上午交管 上班改道避塞車
2019-11-07 15:00
聯合報 記者郭頤
／台北即時報導
台灣年度最大旅展，「2019台北國際旅展」明天將在南港展覽館盛大登場，為因應明上午的開幕典禮，台北市警局將進行會場周邊交管措施，管制時間從明上午7時至中午12時，市警局提醒，駕駛人應配合現場警方引導，而管制期間因逢上班尖峰時間，民眾可提前改道，避免耽誤個人行程。
警方說明，管制時間為明上午7時至中午12時，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍包含，北起重陽路（含）、東至大坑溪（含）、南沿富康街（含）、西迄三重路（含），以上道路範圍均視狀況作必要彈性管制；意見表達區則在經貿二路157巷人行道。
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