二殯施工交通塞爆 柯文哲：我鼓勵網路公祭

2019-11-07 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



為了因應二殯設施老舊以及台北市人口老化而增加的治喪需求，二殯第二期工程今年9月開工，未來會增加17個禮儀廳、443格汽車位、386機車停車位，另外還規劃新建地下4層、地上5層的殯儀裡聽大樓一棟，預計111年完工。

不過市議員汪志冰今天下午在議會質詢時指，二殯工程正在進行中，停車格卻一口氣從287格，縮減到178格，總計縮減了109格。

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汪志冰痛批，二殯施工，卻成了交通黑暗期，要去二殯參加公祭的民眾，全都在出入口處塞成一團，有夠誇張，要求市府儘速改善。

汪志冰表示，近幾年來，遺體火化數量逐年上升，平均一天就有70件遺體火化案件。根據殯葬處統計，二殯去年火化超過2萬5千具遺體，業務量居全國之冠，尤其是民俗治喪旺日，參加告別式的民眾套別多，平均一天從早上八點到下午6點，出入人數就高達6千人次，入館車輛約2千輛次，明顯超過現行的停車空間。

汪志冰說，儘管殯葬處為了鼓勵民眾多搭乘大眾運輸系統，設置免費的懷恩專車，三條路線一天總計183班次，一天最多消化3294人次，若以治喪旺日一天6千人次來算，還需要45輛接駁車；若是自行開車前往，則需要677格停車位，本來的停車格就不夠停了，如今又因為施工縮減，難怪會塞爆。

不料對於二殯塞爆的爭議，台北市長柯文哲卻語出驚人地表示「我還是鼓勵網路公祭」，網路上處理就好了，時代要進步，環保葬都在推了，要慢慢推廣啦。

柯文哲的「網路公祭說」，立刻遭汪志冰吐槽「不是每個人都像你一樣這麼沒血沒淚」，柯文哲依舊堅持立場，強調自己還是鼓勵網路公祭，真的。

根據殯葬處統計，北市網路公祭至今辦過14場，不過實際參與人數不清楚。