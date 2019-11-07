信賢步道路面受損將施工 他憂：若鋪上水泥就死定了

2019-11-07 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



新北市烏來區信賢步道為知名景點，也擁有豐富的生態圈，但因遭受米塔颱風侵襲及多次豪大雨造成路面破損嚴重，原定在11日起封閉進行施工，但公告一出，有多年調查螢火蟲經驗的樹花園股份有限公司生態總監吳加雄質疑，工程如果用過往的方式，直接鋪上水泥或柏油，會直接破壞信賢步道兩旁的泥土、植被，烏來區公所建設課表示，會以原有的碎石鋪面做改善，也會另外規劃無障礙空間，將在下周13日邀請荒野協會等團體到信賢吊橋，並由工程設計單位進行說明，

吳加雄表示，根據他過往的調查經驗，信賢步道是北台灣地區螢火蟲種類多樣性最高的地方，從每年三月初開始，在夜間就能看到二級保育類野生動物—黃胸黑翅螢及鹿野氏黑脈螢，都以步道兩旁的潮濕山壁或山澗，作為幼蟲及成蟲棲息地，到了三月底，還會有紅胸黑翅螢、黑翅螢及大端黑螢的成蟲逐漸出現。

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四月螢火蟲季結束之後，五月的梭德氏脈翅螢、六月至九月的紅胸窗螢、凸胸窗螢、山窗螢、赤腹櫛角螢、雲南扁螢、橙螢及其他脈翅螢屬、弩螢屬、鋸角螢屬及短角窗螢屬的螢火蟲幼蟲，都在入夜後的信賢步道，以步道兩旁的山壁為棲地，為夏夜增添亮點從十月到十一月，這些螢火蟲的幼蟲，就在山壁旁的泥土中化蛹，之後成為成蟲，在晚上六點到八點左右，在微涼的秋夜中繼續他們的生命之旅。

吳加雄指出，全台灣只有60餘種螢火蟲，光是信賢步道至少有12種以上，佔20%，大幅領先其他地區。信賢步道就是這樣一個充滿生機的地方，不僅是螢火蟲，還有其他保育類動物，例如無霸勾蜓、台北樹蛙、翡翠樹蛙、霧社血斑天牛等，都是以步道兩旁的山坡、山澗或是植被，作為主要棲息場所。

吳加雄說，他在協助台北市政府公園處，進行公園螢火蟲復育時，就曾經帶著復育團隊，在2014年3月時，前來信賢步道見學，原因是信賢步道的自然環境，就是復育團隊模仿的對象，除了國內團體外，當外國友人想學習台灣螢火蟲的復育方式時，他都會帶來信賢步道參觀，信賢步道不僅是一條地區型步道，更是許多螢火蟲復育團體必須前來參訪見學的聖堂。

吳加雄質疑，信賢步道的路面修復工程，如果用過往的方式，直接鋪上水泥或柏油，直接破壞信賢步道兩旁的泥土、植被，那這些動物絕對死定了。

吳加雄舉出5點建議：1. 施工前須進行會勘，由施工團隊與生態專家團隊，確認工程施工範圍。

2. 架設圍籬明確清楚施工範圍，同時藉由圍籬，隔離施工對於步道兩旁山壁、植被的負面影響。

3. 信賢步道原本是碎石步道，若要重鋪碎石，直徑尺寸約為1至2公分。

4. 如果全面鋪上水泥或是柏油，對於信賢步道生態影響過大，但考量日間周邊居民、健行民眾行路安全及步道日後低度維管需求，如果仍要使用水泥或柏油路面方式，進行路面改善，則應將水泥或柏油路面範圍，限制在70至90公分寬，同時設置在步道中間，而步道兩旁邊坡靠近山壁植被處，仍使用碎石鋪設方式，來維護自然保育需求及行路安全的平衡。

5. 本工程施工中，應有生態團體從旁協助進行施工過程中的物種記錄，用以確保工程對於周邊生態的最低影響。

吳加雄表示，台灣的每平方公里的螢火蟲種類數，雖然是全世界第三高，但近年來，他仍不斷看到許多地區的螢火蟲族群逐漸消失，美麗的螢火夜晚，一直是許多台灣長輩的美麗回憶，信賢步道是新北市一個非常重要的螢火蟲自然棲地，希望有機會與烏來區公所共同合作，把這個美麗的棲地保護下來。