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信賢步道路面受損將施工 他憂：若鋪上水泥就死定了

2019-11-07 14:06聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

新北市烏來區信賢步道為知名景點，也擁有豐富的生態圈，但因遭受米塔颱風侵襲及多次豪大雨造成路面破損嚴重，原定在11日起封閉進行施工，但公告一出，有多年調查螢火蟲經驗的樹花園股份有限公司生態總監吳加雄質疑，工程如果用過往的方式，直接鋪上水泥或柏油，會直接破壞信賢步道兩旁的泥土、植被，烏來區公所建設課表示，會以原有的碎石鋪面做改善，也會另外規劃無障礙空間，將在下周13日邀請荒野協會等團體到信賢吊橋，並由工程設計單位進行說明，

吳加雄表示，根據他過往的調查經驗，信賢步道是北台灣地區螢火蟲種類多樣性最高的地方，從每年三月初開始，在夜間就能看到二級保育類野生動物—黃胸黑翅螢及鹿野氏黑脈螢，都以步道兩旁的潮濕山壁或山澗，作為幼蟲及成蟲棲息地，到了三月底，還會有紅胸黑翅螢、黑翅螢及大端黑螢的成蟲逐漸出現。

四月螢火蟲季結束之後，五月的梭德氏脈翅螢、六月至九月的紅胸窗螢、凸胸窗螢、山窗螢、赤腹櫛角螢、雲南扁螢、橙螢及其他脈翅螢屬、弩螢屬、鋸角螢屬及短角窗螢屬的螢火蟲幼蟲，都在入夜後的信賢步道，以步道兩旁的山壁為棲地，為夏夜增添亮點從十月到十一月，這些螢火蟲的幼蟲，就在山壁旁的泥土中化蛹，之後成為成蟲，在晚上六點到八點左右，在微涼的秋夜中繼續他們的生命之旅。

吳加雄指出，全台灣只有60餘種螢火蟲，光是信賢步道至少有12種以上，佔20%，大幅領先其他地區。信賢步道就是這樣一個充滿生機的地方，不僅是螢火蟲，還有其他保育類動物，例如無霸勾蜓、台北樹蛙、翡翠樹蛙、霧社血斑天牛等，都是以步道兩旁的山坡、山澗或是植被，作為主要棲息場所。

吳加雄說，他在協助台北市政府公園處，進行公園螢火蟲復育時，就曾經帶著復育團隊，在2014年3月時，前來信賢步道見學，原因是信賢步道的自然環境，就是復育團隊模仿的對象，除了國內團體外，當外國友人想學習台灣螢火蟲的復育方式時，他都會帶來信賢步道參觀，信賢步道不僅是一條地區型步道，更是許多螢火蟲復育團體必須前來參訪見學的聖堂。

吳加雄質疑，信賢步道的路面修復工程，如果用過往的方式，直接鋪上水泥或柏油，直接破壞信賢步道兩旁的泥土、植被，那這些動物絕對死定了。

吳加雄舉出5點建議：1. 施工前須進行會勘，由施工團隊與生態專家團隊，確認工程施工範圍。

2. 架設圍籬明確清楚施工範圍，同時藉由圍籬，隔離施工對於步道兩旁山壁、植被的負面影響。

3. 信賢步道原本是碎石步道，若要重鋪碎石，直徑尺寸約為1至2公分。

4. 如果全面鋪上水泥或是柏油，對於信賢步道生態影響過大，但考量日間周邊居民、健行民眾行路安全及步道日後低度維管需求，如果仍要使用水泥或柏油路面方式，進行路面改善，則應將水泥或柏油路面範圍，限制在70至90公分寬，同時設置在步道中間，而步道兩旁邊坡靠近山壁植被處，仍使用碎石鋪設方式，來維護自然保育需求及行路安全的平衡。

5. 本工程施工中，應有生態團體從旁協助進行施工過程中的物種記錄，用以確保工程對於周邊生態的最低影響。

吳加雄表示，台灣的每平方公里的螢火蟲種類數，雖然是全世界第三高，但近年來，他仍不斷看到許多地區的螢火蟲族群逐漸消失，美麗的螢火夜晚，一直是許多台灣長輩的美麗回憶，信賢步道是新北市一個非常重要的螢火蟲自然棲地，希望有機會與烏來區公所共同合作，把這個美麗的棲地保護下來。

烏來區公所建設課表示，目前已將工程呈報到交通部審核，工程內容會以原有的碎石鋪面做改善，不會改變、使用瀝青混凝土等材質去做步道，另外為規劃無障礙空間，友善行動不便的長輩及乘坐娃娃車的幼兒，會在靠河側有欄杆處建設水泥坡道，路面寬度1.3至1.5公尺，讓喜歡爬山的家庭也能帶著家人來走走，另外將在下周13日邀請荒野協會等團體到信賢吊橋，並由工程設計單位進行說明，如有相關路徑修改或是其他意見也會納入工程考量。

新北市烏來區信賢步道因遭受米塔颱風侵襲及多次豪大雨造成路面破損嚴重，原定在11日...
新北市烏來區信賢步道因遭受米塔颱風侵襲及多次豪大雨造成路面破損嚴重，原定在11日起封閉進行施工，有多年調查螢火蟲經驗的樹花園股份有限公司生態總監吳加雄質疑，工程如果用過往的方式，直接鋪上水泥或柏油，會直接破壞信賢步道兩旁的泥土、植被。圖為山窗螢。圖／吳加雄提供
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螢火蟲復育烏來

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