北市回收廚餘變有機肥料「111111」起開放申請
2019-11-07 13:56
聯合報 記者翁浩然
／台北即時報導
北市環保局回收堆肥廚餘委託廠商製作有機質肥料，今年度第四季有機質肥料將於11月11日早上11時於「田園銀行網路平台」開放線上申請，本次共1500份，每份10公斤，申請完為止；環保局也表示，因民眾申請熱烈，每季都在開放申請首日5、6個小時內申請完，提醒市民準時申請，以免向隅。
環保局表示，北市廚餘回收分為「堆肥廚餘」及「養豬廚餘」，堆肥廚餘委託合格廠商製作有機質肥料後，從106年起部分回饋北市推動田園城市，每季發放給北市民，每人每次可申請領取10公斤。
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環保局說，今年度第三季有機質肥料發放已於9月6日截止申請，今年前三季共回饋市民4632人及田園城市參與單位127個，未來將持續發放。
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