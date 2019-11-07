中市府重罰中火被嗆不節電 市府：用電多表示經濟發展

2019-11-07 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／台中即時報導



台中火力電廠因放流水「硼」超標，遭市府開罰6000萬元。台電反嗆市府節電不力，近3年台中用電量冠全台，用電不減反增，民進黨議員要求市府節電並推動綠色再生能源，不要只會罰中火。市府回應用電成長率高表示人口成長與經濟發達。

民進黨籍市議員楊典忠表示，審計報告提出各縣市住商用電台中市107年比106年增加1.67%，六都節電排第5。

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副市長令狐榮達表示，用電成長率較過去增加，主因台中人口急遽增加，這是台中經濟成長的證據。市府已訂定台中市低碳自治條例，藉輔導政策與獎勵措施，鼓勵民間發展再生能源，兼顧環境與經濟發展。

楊典忠質疑，新北市人口第一，107年用電量成長率是台中的五分之一，人口第三的高雄市是石化業的大本營，107年用電量卻減少1.26%，市府不應該拿工商業蓬勃發展當作執行不力找藉口。

楊典忠表示，綠色和平組織做的再生能源治理評比，都被評為六都最後一名，不論中央或民間環保團體都認為台中市政府在節電與再生能源上，政策執行上落後於其他縣市。

楊議員要求市府提出拿出具體作為，加強節電力道，而非一邊喊中電不北送，卻又放任用電大戶用電成長，台中市政府若不積極要求節電和增設綠能，未來台中各項產業用電要從哪兒來？