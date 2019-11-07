中市府重罰中火被嗆不節電 市府：用電多表示經濟發展
2019-11-07 12:50
聯合報 記者陳秋雲
／台中即時報導
台中火力電廠因放流水「硼」超標，遭市府開罰6000萬元。台電反嗆市府節電不力，近3年台中用電量冠全台，用電不減反增，民進黨議員要求市府節電並推動綠色再生能源，不要只會罰中火。市府回應用電成長率高表示人口成長與經濟發達。
民進黨籍市議員楊典忠表示，審計報告提出各縣市住商用電台中市107年比106年增加1.67%，六都節電排第5。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
副市長令狐榮達表示，用電成長率較過去增加，主因台中人口急遽增加，這是台中經濟成長的證據。市府已訂定台中市低碳自治條例，藉輔導政策與獎勵措施，鼓勵民間發展再生能源，兼顧環境與經濟發展。
楊典忠質疑，新北市人口第一，107年用電量成長率是台中的五分之一，人口第三的高雄市是石化業的大本營，107年用電量卻減少1.26%，市府不應該拿工商業蓬勃發展當作執行不力找藉口。
楊典忠表示，綠色和平組織做的再生能源治理評比，都被評為六都最後一名，不論中央或民間環保團體都認為台中市政府在節電與再生能源上，政策執行上落後於其他縣市。
楊議員要求市府提出拿出具體作為，加強節電力道，而非一邊喊中電不北送，卻又放任用電大戶用電成長，台中市政府若不積極要求節電和增設綠能，未來台中各項產業用電要從哪兒來？
令狐榮達表示，台中市在全台灣再生能源發電量是排名第一，海岸線的風力發電都已飽和，未來離岸風電與太陽能發電還有很大空間。對於節能減碳，市府已訂定台中市低碳自治條例，藉輔導政策與獎勵措施，鼓勵民間發展再生能源，將兼顧環境與經濟發展。
留言