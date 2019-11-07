北捷中山站出現歐風小花店 成打卡熱點

2019-11-07 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



台北花卉產銷公司在國外考察後發現花店在歐美及日本等國的地鐵站或地下街相當普及，台北捷運系統卻不見花店蹤影，因此在農糧署支持下與台北捷運公司合作，在中山站設置實驗性花卉展示行動平台，成為打卡景點，今天舉辦揭幕儀式，將展至11月24日，預計明年還要在其他站試辦，且於北捷站內能開始展售花卉。

台北花卉產銷公司在農糧署支持下與台北捷運公司合作，於中山站設置實驗性花卉展示行動平台，成為打卡景點，今天舉辦揭幕儀式，將展至11月24日。記者翁浩然／攝影 分享 facebook

花卉展示行動平台設計為歐風小花店，每周有不同花色、令人驚豔的花卉主題，融入中山站環境中，吸引路過民眾目光，平台上也陳列小花束、小型組合盆栽等，示範未來捷運花店商品也能讓民眾購買後，攜帶時無負擔又方便搭車。

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農糧署長胡忠一表示，國內花卉產值每年165億元，其中63億元、約4成都外銷，賣到日本、美國、荷蘭、越南等國，顯示競爭力很強；他在歐美國家看到地鐵有不少花店，有的投幣就能買到花束；希望花卉展示行動平台能讓捷運通勤的學生、上班族經過時賞心悅目、獲得正能量、變得有精神，期盼花卉未來在北捷不只展示也能販售。

花卉公司總經理張堂穆說，展示平台尚未能販售花卉，而是作為裝置藝術在北捷內，由北捷提供合適場地；後續會與北捷公司討論，明年「拓點」在其他站陸續設立展示平台，預計2020年要讓民眾在北捷站內也買得到花；中山站的試辦活動也將透過電子與紙本問卷調查，了解民眾對捷運花店的看法。