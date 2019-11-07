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影／台澳消防猛男形象月曆 侯現場拍賣30萬助弱勢

2019-11-07 12:36聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

新北市消防局2020年形象月曆邀請7名澳洲消防員與新北10名消防猛男及2位女義消共同拍攝，呈現台灣消防救災無國界的意象。新北市長侯友宜今天出席發表會，以消防形象月曆做公益行銷，推出公益三箭的慈善愛心活動，現場拍賣由品勛科技公司CEO鄭文榮，喊出30萬元最高價得標。

侯友宜今天在發表會上，與台澳消防員同場對尬，一起推廣CPR，使用Q-CPR 訓練安妮，結合「快快壓、用力壓、胸回彈、莫中斷」高品質CPR的要求，即時回饋胸壓深度、速率、回彈及持續按壓時間比率等相關數據，呈現CPR的操作品質，

侯友宜表示，新北市消防局持續推動及強化救護服務情況下，在108年執行OHCA救護成功康復出院率為8.87％，在亞洲地區排名第一，在全世界僅次於美國西雅圖，他說，已設定9％康復出院率為新北市未來目標，期則能與世界醫療最佳城市美國西雅圖並駕齊驅。

新北消防形象月曆發行適逢2020東京奧運盛事，故以運動競技為主題，海選12名消防人員擔任形象大使，瑞芳分隊隊員張言豪休假於運動中心健身時，遇民眾OHCA主動實施CPR救活民眾；新板分隊山搜義消小隊長詹喬愉，平時協助山難搜救，今年登上世界第一高峰「聖母峰」，成為台灣第一位攻頂成功的女性，澳洲猛男消防員也同時入鏡，以團隊競技風格，呈現多種的消防工作樣貌，如時間競賽、山域救援、強化體能等，充分展現消防工作爭分奪秒、同心協力的正面形象。

消防局以2020年形象月曆推廣公益三箭，第一箭為「結合市府愛心大平台」，推廣民眾踴躍加入新北市愛心大平台，邀民眾一起成為圓夢英雄；第二箭為「協助公益慈善團體」，藉由捐發票換月曆及認購消防月曆等活動，幫助民間慈善公益團體創世基金會及弱勢家庭；第三箭為「公益跨國」，無償授權月曆跨國於海外販售，把愛心拓展到澳洲，宣達愛心無國界。

新北消防局以月曆做行銷加碼，民眾只要參加下列活動，就可獲得熱可炙手的2020消防形象月曆：

一、11月7日至11月30日加入新北市政府愛心大平台成為會員並與臉書按讚留言分享，即有機會可獲得消防形象月曆，限量150本。

二、郵寄或親送108年9~11月50張發票至消防局，每滿50張發票參加捐發票抽獎活動1次，得累計滿100張抽獎2次，以次類推。

四、11月7日至11月30日至創世基金會網站購買月曆，限量350本。以上活動請追蹤「新北發爾麵」臉書粉絲團，以了解參與細節。

新北市消防局2020年形象月曆邀請7名澳洲消防員與新北10名消防猛男及2位女義消...
新北市消防局2020年形象月曆邀請7名澳洲消防員與新北10名消防猛男及2位女義消共同拍攝，呈現台灣消防救災無國界的意象。記者王長鼎／攝影
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新北市消防局2020年形象月曆3月封面人物為新板分隊山搜義消小隊長詹喬愉，是今年...
新北市消防局2020年形象月曆3月封面人物為新板分隊山搜義消小隊長詹喬愉，是今年成功登上世界第一高峰「聖母峰」，成為台灣第一位攻頂成功的女性。記者王長鼎／翻攝
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新北市消防局2020年形象月曆邀請7名澳洲消防員與新北10名消防猛男及2位女義消共同拍攝，呈現台灣消防救災無國界的意象。記者王長鼎／翻攝
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新北市消防局2020年形象月曆邀請7名澳洲消防員與新北10名消防猛男及2位女義消共同拍攝，呈現台灣消防救災無國界的意象。記者王長鼎／翻攝
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新北市長侯友宜今天出席發表會，以消防形象月曆做公益行銷，推出公益三箭的慈善愛心活動，現場拍賣由品勛科技公司CEO鄭文榮，喊出30萬元最高價得標。記者王長鼎／攝影
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新北市消防局2020年形象月曆11月封面人物為與澳洲消防猛男合拍的新北救護義消曾若喬。記者王長鼎／翻攝
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