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板橋老舊水管破裂 養工處：是滲漏、原因待查

2019-11-07 11:24聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

新北市板橋南雅南路一段與館前西路口昨天上午發生自來水管破裂，造成32個里停水，影響約7500戶用水，經相關單位修復後，已在今天早上4點陸續供水，新北市養工處表示，自來水公司尚未找到原因，也無法確定滲漏的水管地點，目前已針對水管做保護措施，並研擬修復的方式。

養工處表示，昨天在施工地點開挖到4米深，發現水管滲漏並未破裂，如果是水管破裂會造成路面隆起，且有大量水淹出來。自來水公司目前已施作導水措施，將水集中導到兩側側溝，恢復道路通行。

養工處指出，由於該處管線非常多，若要先拆除再維修，工程需要3至4天，對當地交通會有影響，自來水公司目前會先研擬對策後，再進行修復水管的工程。

新北市養工處表示，自來水公司尚未找到原因，也無法確定滲漏的水管地點，目前已針對水...
新北市養工處表示，自來水公司尚未找到原因，也無法確定滲漏的水管地點，目前已針對水管做保護措施，並研擬修復的方式。記者張曼蘋／攝影
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修復停水

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