「乃木坂46」松村沙友理、高山一實將為歡樂耶誕城點燈
2019-11-07 11:05
聯合報 記者施鴻基
／新北即時報導
新北2019歡樂耶誕城預定本月15日開城，邀請日本高人氣女子偶像團體「乃木坂46」成員松村沙友理、高山一實來台為開城點燈。觀光旅遊局表示，明年如果有機會，也希望繼續邀請乃木坂46來台參加。
觀旅局表示，松村沙友理是乃木坂46一期生，曾與團中其他成員一起來台替連鎖超商代言拍廣告，為真人戀愛手遊出席漫畫博覽會，對台灣人來說並不陌生；高山一實和她周期，是第一位以小說家出道的成員，曾參加電視、電影演出。
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今年初「乃木坂46」曾在台灣舉辦萬人演唱會，相當受歡迎。觀旅局表示，歡樂耶誕城曾獲「日本耶誕節海外旅遊排行榜冠軍」，今年以「雙塔一樹、全球唯一」的360度多層次立體光雕秀為最大亮點，搭配乃木坂46成員高人氣，相信可吸引更多人參加。
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