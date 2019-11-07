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陸版誠品「被關門」…官方稱整頓違建 其實原因不單純

「乃木坂46」松村沙友理、高山一實將為歡樂耶誕城點燈

2019-11-07 11:05聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

新北2019歡樂耶誕城預定本月15日開城，邀請日本高人氣女子偶像團體「乃木坂46」成員松村沙友理、高山一實來台為開城點燈。觀光旅遊局表示，明年如果有機會，也希望繼續邀請乃木坂46來台參加。

觀旅局表示，松村沙友理是乃木坂46一期生，曾與團中其他成員一起來台替連鎖超商代言拍廣告，為真人戀愛手遊出席漫畫博覽會，對台灣人來說並不陌生；高山一實和她周期，是第一位以小說家出道的成員，曾參加電視、電影演出。

今年初「乃木坂46」曾在台灣舉辦萬人演唱會，相當受歡迎。觀旅局表示，歡樂耶誕城曾獲「日本耶誕節海外旅遊排行榜冠軍」，今年以「雙塔一樹、全球唯一」的360度多層次立體光雕秀為最大亮點，搭配乃木坂46成員高人氣，相信可吸引更多人參加。

新北歡樂耶誕城今年訂本月15日開城，邀請日本人氣女團「乃木坂46」成員松村沙友理...
新北歡樂耶誕城今年訂本月15日開城，邀請日本人氣女團「乃木坂46」成員松村沙友理、高山一實點燈。圖／新北市觀旅局提供
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新北歡樂耶誕城今年訂本月15日開城，邀請日本人氣女團「乃木坂46」成員高山一實點...
新北歡樂耶誕城今年訂本月15日開城，邀請日本人氣女團「乃木坂46」成員高山一實點燈。圖／新北市觀旅局提供
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新北歡樂耶誕城今年訂本月15日開城，邀請日本人氣女團「乃木坂46」成員松村沙友理...
新北歡樂耶誕城今年訂本月15日開城，邀請日本人氣女團「乃木坂46」成員松村沙友理點燈。圖／新北市觀旅局提供
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新北演唱會超商乃木坂46

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