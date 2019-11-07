有好康！樹林露營區雙11重新開幕 優惠方案最低五折
2019-11-07 07:18
聯合報 記者胡瑞玲
／新北即時報導
新北市樹林河濱公園露營區經過重新招商，今年11月11日重新開幕營運，以「新手露營體驗」為主題，提供露營裝備，遊客不用大費周章準備，就能享受露營樂趣。開幕期間至12月11日，推出營位定價五折、免裝備方案八折優惠，喜歡露營的朋友不要錯過好康。
樹林河濱公園露營區2018年啟用，規畫38個營位，周邊有棒壘球場、遙控賽車場及自行車道等設施，且鄰近三鶯藝術村、鶯歌陶瓷博物館及三峽老街生態等豐富的人文景點，因與原廠商契約結束，新北市高灘地工程管理處經過重新招商，委由新的廠商進駐管理，９月起整理場地改善，10月完工，11月11日重新開幕。
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重新開放的樹林河濱公園露營區，主打「新手露營體驗」，除提供基本營位出租，也規畫規畫露營新手教學、戶外烹飪料理、免裝備入住體驗、手作工藝、棒壘球親子體驗營等活動。想露營的朋友不用跋山涉水，在鄰近都會區的樹林就體驗露營樂趣。
園區為慶祝重新開幕及雙11光棍節，在11月11日起至12月11日期間推出優惠方案，營位只要定價五折、免裝備方案八折，讓民眾輕鬆享受河濱風情及露營樂趣，活動詳情可上臉書粉絲（https://www.facebook.com/baytribecombary）。
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