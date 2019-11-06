新北歡樂耶誕城 天橋會變色

圖／新北觀旅局提供 分享 facebook

2019年歡樂耶誕城將在11月15日開城，每年吸引大批人潮前往的「光廊」，是民眾拍照打卡的超熱點，新府路上的新府天橋今年打造成為「變色光廊」，通往深海奇緣的變色光廊，象徵著水的不同姿態，隨之變幻出雙重色調的燈光律動。