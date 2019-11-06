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台日跨海特展「心の風景」 11月初關渡宮開跑

2019-11-06 20:56聯合報 記者張世杰／台北即時報導

台日跨海特展的「心の風景」西村俊廣x蕭碧霜聯合展，今年11月初於關渡宮華藏大樓一樓登場，展期從11月1日至11月14日中午12點止，來參觀者還可獲得西村俊廣老師所設計限量明信片。

關渡宮與日本臨濟宗大本山妙心寺靈雲院住持則竹南老大師緣起於民國100年，今年由關渡宮董事長陳玉坤參訪到該院，拜會則竹南老大師，促成這次西村俊廣老師至關渡宮展出作品。

關渡宮表示，西村俊廣老師是日本唯一「頂相」畫家，也是禪宗僧侶傳統肖像的專業畫家，「頂相」畫為800年前南宋時代與「禪」一起傳入日本，用天然的石礦顏料及特殊技法繪畫而成，而在日本禪僧肖像為供奉用不宜展出，因此這次展出作品以修行僧的修行風景及用水彩或粉彩創作為主。

另外，粉彩畫家蕭碧霜自小愛畫畫，興趣廣泛，水彩、水墨、書法、印染、油畫等都曾涉獵，近年獨鍾粉彩，也為在台灣少數的粉彩畫家，作品曾獲國立工藝博物館及私人收藏，並曾多次舉辦個展，獲得相當好評。

這次「心の風景」西俊俊廣x蕭碧霜聯合展，從11月1日至11月14日中午12:00，在關渡宮華藏大樓一樓展出，來參觀者皆可獲得西村俊廣老師所設計限量明信片。

台日跨海特展的「心の風景」西村俊廣x蕭碧霜聯合展，今年11月月初於關渡宮華藏大樓...
台日跨海特展的「心の風景」西村俊廣x蕭碧霜聯合展，今年11月月初於關渡宮華藏大樓一樓登場，展期從11月1日至11月14日中午12點止，參觀者還能獲得西村俊廣設計的限量明信片。圖／關渡宮提供
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台日跨海特展的「心の風景」西村俊廣x蕭碧霜聯合展，今年11月月初於關渡宮華藏大樓...
台日跨海特展的「心の風景」西村俊廣x蕭碧霜聯合展，今年11月月初於關渡宮華藏大樓一樓登場，展期從11月1日至11月14日中午12點止，參觀者還能獲得西村俊廣設計的限量明信片。圖／關渡宮提供
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台日跨海特展的「心の風景」西村俊廣x蕭碧霜聯合展，今年11月月初於關渡宮華藏大樓一樓登場，展期從11月1日至11月14日中午12點止，參觀者還能獲得西村俊廣設計的限量明信片。圖／關渡宮提供
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