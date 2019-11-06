台中千個守護站僅10人求助? 社會局：急難服務越少越好

2019-11-06 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



台中市議員謝志忠、張玉嬿，今在議會民政委員會質詢，指社會局的愛心守護站全市五大超商1404個站點，今年到目前卻僅幫助10個對象，這樣的執行狀況應檢討。

社會局指出，愛心守護站屬預防性的服務，並非定期性餐食提供，兒童少年陷於危機時立即協助。105年開辦以來，第1年時民眾誤解為常態領取服務，造成案件數量達1436件。後續透過學校宣導、超商人員教育訓練等，106年降到196件，去年32件，今年10月底前則只有10件「顯示台中市社會安全網愈趨完善。」

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台中愛心守護站現階段合作超商超市為統一、OK、萊爾富、全家超商、楓康超市及家樂福；另為顧及和平區無連鎖便利商店的情況，與在地團體店家「社團法人原住民深耕德瑪汶協會」合作增設據點，全市共計1403家門市及1據點。

謝志忠説，他問了幾位不同系統的超商負責人，一開始竟沒人知道愛心守護站計畫，可見在執行與宣傳方面，他質疑市府是否認真推動！

張玉嬿表示，愛心守護站政策宣導不週，超商店員沒辦法協助學生填寫關懷通報單中基本資料，這就是愛心餐券和愛心守護站的單位事權不一。