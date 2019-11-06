首座啤酒文化園區計畫延宕 北市：持續協商

2019-11-06 19:57 中央社 台北6日電



台北市政府與台灣菸酒公司合作把建國啤酒廠改建首座啤酒文化園區，台酒回饋土地可取得修復古蹟費。議員發現市府提供回饋方式跟原都市計畫案不同，認為政策轉彎讓計畫延宕。

對此，北市都市發展局長黃景茂今天表示，會持續協商，不會讓台酒權益受損，沒有政策轉彎，且今年10月有提折衷方案，希望市府拿回土地可提供給國立台北科技大學使用，中央現已介入協調，至於修復古蹟費，還未與台酒詳談。

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位於八德路的建國啤酒廠（現名稱為台北啤酒工場）創立民國8年，是台灣第一座啤酒廠，園區約5.21公頃，北市府在89年、95年公告指定建國啤酒廠為市定古蹟，包裝工場、釀造大樓等處為歷史建築。台酒為推動廠區活化，透過土地回饋與北市府合作打造首座啤酒文化園區，預估總開發金額達新台幣103億元；北市府和台酒去年10月曾宣示會簽合作協議書。

民進黨籍北市議員許家蓓指出，啤酒文化園區都市計畫案在106年、107年通過北市府、內政部都市計畫委員會審議，但北市府和台酒至今尚未簽協議書，是因在回饋土地、增額容積價金內容有歧異。

許家蓓調資料發現，台酒要回饋園區內的40.5%土地給北市府，台酒可透過回饋土地後繼續經營，北市府在105年間允諾，園區內公園用地的文資建物可委託台酒代管，增額容積價金也能當成修復園區古蹟、歷史建物費用。

許家蓓說，但北市府事後以文資法規定，認為公有文資土地應公開招標為由拒絕台酒代管，並依預算法規定，提到增額容積價金需繳回市庫，無法協助台酒修復文資建物。

此外，北市府提過北科大擬進駐園區設點，但106年審議通過的都市計畫案，根本未有相關內容。她認為市府政策前後不一，導致首座啤酒文化園區計畫延宕。

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