童言童語逛警局 瑞芳幼兒園體驗警察工作

2019-11-06 20:01 觀天下 記者蕭皓文／瑞芳報導



瑞芳幼兒園來到瑞芳分局體驗警察工作，不但從警員身上配備逐一了解，還看到拘留嫌犯的手銬與監牢。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 為了讓孩子們對警察職業有更深的了解，今(6)日上午瑞芳幼兒園來到瑞芳分局體驗警察工作，不但從警員身上配備逐一了解，還看到拘留嫌犯的手銬與監牢，更坐上警用重機享受當警察的威風，瑞芳分局歡迎轄內學校、安親班報名體驗。

瑞芳幼兒園小朋友們平時對警察叔叔阿姨充滿想像，今天從幼兒園走至明燈路，用可愛笑容向鄰舍們問早，順便認識市區地圖，來到瑞芳分局，便看到門口兩台拉風的警用重機，小朋友們興奮地坐上去擺表情，小小四肢體驗起專業的警察配備。

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由派出所副所長介紹起警員身上配件，從防狼噴霧、警棍、手銬，到指揮交通的螢光背心、交通指揮棒，小朋友們都一一傳閱，摸個仔細，甚至還有防彈背心、防彈頭盔與防彈盾牌，讓孩子實際體驗看看，遇到危險狀況時的警員防備。

分局最後帶著孩子們來認識毒品防範，帶著他們參觀拘留嫌犯的牢籠，孩子了解到罪犯將承受的壓抑與後果，原本開心玩著柵欄，都著急地逃了出來，來張大合照，並將親手製作的感謝卡送給瑞芳分局。

瑞芳分局副分局長謝明杰表示，期望這樣有趣的參觀體驗，不但能做到犯罪預防教育，也讓孩子們對警察工作有更多了解與興趣。

瑞芳幼兒園園長周筠珍表示，感謝分局提供機會，讓孩子們更加認識服務在地的辛苦警員，以後更會讓孩子們認識到更多職業體驗，讓小朋友們對各項工作者都帶有尊重與好奇的心。