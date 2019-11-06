遍地開花、旗海飄揚 明年元旦新北29區同時辦升旗典禮

2019-11-06 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



新北市長侯友宜上月國慶日時，未與其他藍營縣市一樣舉行升旗典禮，引起熱議，侯當時表示，將擴大舉辦2020元旦升旗典禮，新北市民政局長柯慶忠指出，明年元旦升旗典禮，將從原本集中在市府市民廣場，擴大為全市29個區公所同時舉辦，升旗地點及形式由公所自行規畫，讓升旗典禮在新北「遍地開花、旗海飄揚」。

新北市上一次在各區舉辦元旦升旗活動，是在尚未升格前，但在新北市前市長朱立倫任內則改為統一舉辦，今年侯友宜決定擴大舉辦，讓全新北29個區公所同時進行升旗典禮。

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柯慶忠表示，往年統一在板橋的新北市府舉辦升旗典禮，今年改請各區公所舉辦，活動地點及形式由公所自行規劃，不受限制，可以借用校園、操場或廣場，讓新北在元旦當天「遍地開花、旗海飄揚」，而市長、各局處首長及各界來賓則依舊參加在市府市民廣場前舉辦的升旗典禮。

柯慶忠說，之所以想讓29個區公所同時舉辦升旗典禮，一方面是考量到住在較遠地區，如北海岸或金山、萬里等民眾車舟勞頓，擴大辦理能讓市民就近前往參加，另一方面，現在的年輕人出了社會後，較少機會能與其他人一同參加升旗典禮，藉由元旦升旗活動感受不同體驗。