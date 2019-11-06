用文字寫家鄉故事 汐止長安國小寫作班開課
2019-11-06 20:02觀天下 記者陳惠玲／汐止報導
為培養孩子們的寫作能力，汐止拱北殿120週年系列活動，開辦公益寫作班，今(6)日開課，市議員廖先翔、拱北殿董事長林賴松等都到場勉勵，希望培養學生作文能力，用文字寫家鄉故事。
拱北殿董事長林賴松說，慶祝120週年，要做對地方好的事，系列活動包括除了攝影班、還有接下來的路跑等等，而針對國小也開辦公益寫作班，培養孩子的邏輯思考能力。
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市議員廖先翔表示，拱北殿明年慶祝120週年，很感謝開辦一系列的課程讓小朋友參加，這次和長安國小結合，舉辦拱北殿公益寫作班，透過每個星期三下午的社團活動時間，八堂課教導如何寫作文，豐富小朋友的學習。
老師生動教學，孩子們也用心做筆記，長安國小校長包志強很感謝拱北殿及議員廖先翔能夠辦這麼有意義的活動，希望孩子們未來都能夠用文字寫家鄉的故事。
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