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火的纏綿陶藝之美 聖約翰科大柴窯聯展

2019-11-06 20:03觀天下 記者許端驛／淡水報導

淡水聖約翰科技大學舉辦「火的纏綿-台灣柴燒窯行紀實創作聯展」，展出許多現代柴燒陶...
淡水聖約翰科技大學舉辦「火的纏綿-台灣柴燒窯行紀實創作聯展」，展出許多現代柴燒陶藝作品，歡迎民眾參觀。 圖／紅樹林有線電視提供
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淡水聖約翰科技大學何兆豐數位藝文中心與采薇藝術合作，共同舉辦「火的纏綿-台灣柴燒窯行紀實創作聯展」，展覽邀請作品別具個人風格特色的水里蛇窯林國隆、苗栗虓窯陳鏡、石碇彭山窯張膺康及嘉義陶花源蔡江隆等四位知名柴燒創作窯主，展出許多現代柴燒陶藝作品，歡迎民眾參觀。

聖約翰科大校長 艾和昌示，跳脫早期燒製成品的質地和色彩，更融合現代美學的器形體現，演進出台灣目前柴燒陶藝飽和度和張力的力與美，在旺盛創作能量下，更是薪柴燒陶藝時代的開始。

何兆豐數位藝文中心魏敏慧主任表示，四位窯主、四位創作人有著截然不同的創作風格和理念，用心致力於將傳統的陶產業，透過賦予作品的在地元素，延展出創作的趣味性及獨特性，讓陶進入生活的各種層面。

另外「火的纏綿 台灣柴燒窯行紀實創作聯展」12月6日前，於聖約翰科大，何兆豐數位藝文中心第一、二展場展出，開放時間為週一至週五，上午9點至下午5點，有興趣的民眾可千萬別錯過。

陶藝淡水嘉義

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