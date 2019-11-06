火的纏綿陶藝之美 聖約翰科大柴窯聯展

2019-11-06 20:03 觀天下 記者許端驛／淡水報導



淡水聖約翰科技大學舉辦「火的纏綿-台灣柴燒窯行紀實創作聯展」，展出許多現代柴燒陶藝作品，歡迎民眾參觀。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 淡水聖約翰科技大學何兆豐數位藝文中心與采薇藝術合作，共同舉辦「火的纏綿-台灣柴燒窯行紀實創作聯展」，展覽邀請作品別具個人風格特色的水里蛇窯林國隆、苗栗虓窯陳鏡、石碇彭山窯張膺康及嘉義陶花源蔡江隆等四位知名柴燒創作窯主，展出許多現代柴燒陶藝作品，歡迎民眾參觀。

聖約翰科大校長 艾和昌示，跳脫早期燒製成品的質地和色彩，更融合現代美學的器形體現，演進出台灣目前柴燒陶藝飽和度和張力的力與美，在旺盛創作能量下，更是薪柴燒陶藝時代的開始。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

何兆豐數位藝文中心魏敏慧主任表示，四位窯主、四位創作人有著截然不同的創作風格和理念，用心致力於將傳統的陶產業，透過賦予作品的在地元素，延展出創作的趣味性及獨特性，讓陶進入生活的各種層面。

另外「火的纏綿 台灣柴燒窯行紀實創作聯展」12月6日前，於聖約翰科大，何兆豐數位藝文中心第一、二展場展出，開放時間為週一至週五，上午9點至下午5點，有興趣的民眾可千萬別錯過。