企業助裝監視器 瑞芳傑魚里補安全漏洞

2019-11-06 20:03 觀天下 記者蕭皓文／瑞芳報導



為了補里內安全網的漏洞，瑞芳上天、傑魚兩里兩里，由地方善心企業出資，裝設台灣大寬頻觀天下有線電視的監視器系統。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 為了補里內安全網的漏洞，瑞芳上天、傑魚兩里在瑞芳分局及大寮派出所協助下，由地方善心企業出資，在二個里內裝設台灣大寬頻觀天下有線電視的監視器系統，今(6)日觀天下前來裝設傑魚里的六支監視器，希望讓里內居民的安全得到提升。

傑魚里長周清標表示，感謝新北市府、消防局、瑞芳分局與大寮派出所的幫忙，得到觀天下有線電視與在地善心企業的贊助，使巷弄監視器不足的問題得到改善，受到里民一致的讚賞，期盼靠著監視器做把關，使得巷弄裡更安全。

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今(6)日觀天下有線電視來到傑魚里進行裝設，從大馬路的電線杆照進巷子內，一共六支監視器，期盼讓幅員廣大的傑魚里，落實安全網的擴及。

觀天下有線電視副理曾儒聰表示，裝設了台灣大寬頻監控系統後，居民巷弄出入發生糾紛，或是遺失物、治安問題都能獲得憑證，並且還能用手機隨時觀看監視器的畫面，讓里長、派出所搜證更方便，同時讓里內安全獲得保障。