大豐國小說故事反毒 新北副市長變孩子王

2019-11-06 20:04 觀天下 記者張雯琪／新店報導



新店區大豐國小舉行說故事反毒活動，新北市副市長謝政達變身孩子王領讀『飄飄王國滅亡記』反毒繪本。 圖／大新店有線電視提供 分享 facebook 為宣導反毒，新北市教育局結合財團法人國紹泌尿科學教育基金會，今(6)日到新店區大豐國小舉行說故事反毒活動，新北市副市長謝政達更變身孩子王，為孩來們領讀『飄飄王國滅亡記』反毒繪本，搭配台藝大學生的短劇演出，希望讓孩子們對毒品有更入的了解。

副市長謝政達表示，新興毒品不斷推陳出新，甚至將外觀偽裝成一般商品包裝，降低學生的警覺性，因此新北市近年來邀集家長及民眾，培訓校園防毒守門員，安排在晨間或課後活動時間，進入班級擔任說故事志工，將反毒教育從小扎根。

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此外副市長謝政達也與小朋友們一起進行九宮格搶答遊戲，加深孩子們對毒品危害的認識。小朋友說，吸毒會成癮，而且會嚴重危害身體健康，因此千萬不要吸毒。

新北市教育局期盼，毒品防治觀念能夠深入校園，加強學童對毒品藥物的辨識能力，讓孩子深刻體認吸毒帶來的後果及負面影響，進而在面對毒品誘惑時，能勇敢拒絕、遠離毒品。