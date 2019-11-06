太陽花國賠案上訴未達共識？北市議員提案遭暫擱

2019-11-06 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



2014年發生「太陽花」學運，民眾從立法院轉進行政院，事後爆驅離濺血風波；前台聯黨立委周倪安等20餘人向台北市政府、台北市政府警察局提國家賠償，要求連帶賠償830萬餘元，台北地方法院日前判台北市警局應賠償周倪安等14人各10萬至20萬元不等，總金額超過百萬元，仍可上訴。

台北市議員游淑慧上周提案，認為捍衛執法尊嚴，台北市政府在太陽花學過國賠案中，必須依法上訴，下午北市議會討論此案時，因時代力量議員林穎孟、民進黨議員李建昌提出異議，該案暫擱，延至下周大會時再審議。

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游淑慧提案指出，憲法賦予人民言論集會之權，民眾享有以不同方式表達意見之自由與權利，但並不因此不受法律限制，一旦人民作為逾越法律界線，即非法律保障之範圍，太陽花學過期間部分陳抗者侵入建築物、毀損公物或妨害公務，依法執行公權力排除抗議民眾的員警，何錯之有，難道要員警同仁面對激烈的陳抗活動，只能消極處理？

游淑慧說，員警為國家捍衛法紀的第一線，對於排除不法行動是天職，應該給予足夠的尊重與支持，要求台北市政府和柯文哲市長對於太陽花學運國賠案，應支持警察局依法上訴，展現柯市府對於基層警察同仁的尊重與支持。