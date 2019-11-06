花蓮陶藝家彭雅美 作品雙入圍台灣陶藝雙年展
2019-11-06 16:31
聯合報 記者王燕華
／花蓮即時報導
花蓮陶藝雕塑家彭雅美，繼2016年之後，作品再度入圍世界四大陶藝競賽之一的「台灣國際陶藝雙年展」，且是本屆唯一雙作品入圍決審的台灣藝術家，她今天將入圍作品送到新北市，期待明年1月決審，讓國際再度看到花蓮陶藝的實力。
彭雅美曾是陶藝老師，20年前開始專職創作，近年來以獨創的「蕨代風華」系列作品奠定風格，在國際獲獎無數，包括2014美國伊利諾州藝術協會、2014澳洲黃金海岸陶藝獎、2015台灣金陶獎等，去年參加西班亞LAlcora國際陶藝競賽，作品還獲當地博物館典藏。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
「蕨代風華」系列作品以片片輕薄但堅韌的蕨葉，綻放生命力；這次入圍作品「大介無限」、「零極限」，再度突破自我，三件套組的「大介無限」，展現陶藝雕塑高難度的飛揚律動感，並大膽嘗試以金箔揮灑；「零極限」以圓型包覆大量蕨葉，並加入孢子、種子概念，呈現生命的無限可能。
彭雅美說，台灣國際陶藝雙年展由新北市鶯歌陶瓷博物館舉辦，從2004年首度舉辦至今，已成為世界四大陶藝競賽盛事之一。今年有58國、732件作品參賽，選出118件入圍作品，明年1月決審，首獎獎金100萬元。入圍決審的台灣創作者有21人，彭雅美是唯一雙入圍者。
彭雅美說，創作過程當然很寂寞，但能獲得肯定，對她都是很大的鼓舞；這幾年她勇闖世界陶藝舞台，接下來也將到日本洽談明年個展事宜，儘管征戰國際屢獲肯定，但心中一直念著家鄉花蓮，去年是她第一次在花蓮石雕博物館辦個展，希望未來有機會，作品能在家鄉被典藏。
留言