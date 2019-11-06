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花蓮陶藝家彭雅美 作品雙入圍台灣陶藝雙年展

2019-11-06 16:31聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮陶藝雕塑家彭雅美，繼2016年之後，作品再度入圍世界四大陶藝競賽之一的「台灣國際陶藝雙年展」，且是本屆唯一雙作品入圍決審的台灣藝術家，她今天將入圍作品送到新北市，期待明年1月決審，讓國際再度看到花蓮陶藝的實力。

彭雅美曾是陶藝老師，20年前開始專職創作，近年來以獨創的「蕨代風華」系列作品奠定風格，在國際獲獎無數，包括2014美國伊利諾州藝術協會、2014澳洲黃金海岸陶藝獎、2015台灣金陶獎等，去年參加西班亞LAlcora國際陶藝競賽，作品還獲當地博物館典藏。

「蕨代風華」系列作品以片片輕薄但堅韌的蕨葉，綻放生命力；這次入圍作品「大介無限」、「零極限」，再度突破自我，三件套組的「大介無限」，展現陶藝雕塑高難度的飛揚律動感，並大膽嘗試以金箔揮灑；「零極限」以圓型包覆大量蕨葉，並加入孢子、種子概念，呈現生命的無限可能。

彭雅美說，台灣國際陶藝雙年展由新北市鶯歌陶瓷博物館舉辦，從2004年首度舉辦至今，已成為世界四大陶藝競賽盛事之一。今年有58國、732件作品參賽，選出118件入圍作品，明年1月決審，首獎獎金100萬元。入圍決審的台灣創作者有21人，彭雅美是唯一雙入圍者。

彭雅美說，創作過程當然很寂寞，但能獲得肯定，對她都是很大的鼓舞；這幾年她勇闖世界陶藝舞台，接下來也將到日本洽談明年個展事宜，儘管征戰國際屢獲肯定，但心中一直念著家鄉花蓮，去年是她第一次在花蓮石雕博物館辦個展，希望未來有機會，作品能在家鄉被典藏。

花蓮陶藝雕塑家彭雅美的作品「零極限」，及另一件「大介無限」，雙雙入圍台灣國際陶藝...
花蓮陶藝雕塑家彭雅美的作品「零極限」，及另一件「大介無限」，雙雙入圍台灣國際陶藝雙年展。記者王燕華／攝影
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花蓮陶藝雕塑家彭雅美入圍台灣國際陶藝雙年展的作品「大介無限」。記者王燕華／攝影
花蓮陶藝雕塑家彭雅美入圍台灣國際陶藝雙年展的作品「大介無限」。記者王燕華／攝影
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