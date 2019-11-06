洪孟楷、李永萍乘水上飛行傘 共推北海岸聯合觀光政見

2019-11-06 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



國民黨新北市第1選區立法委員參選人洪孟楷與第12選區參選人李永萍，今天搭乘水上飛行傘並提出北海岸聯合觀光政見，力挺韓國瑜政見催生成立觀光部及海洋海岸觀光司，提出觀光三箭與北海岸觀光七政見主張。他們搭乘水上飛行傘，飛上400多公尺高空，體驗北海岸觀光之美。

洪孟楷、李永萍在萬里翡翠灣召開北海岸聯合觀光政見記者會，兩人表示，他們選區的淡水、三芝、石門加上金山、萬里、瑞芳、貢寮相連起來是台灣北海岸的海洋觀光藍帶，也恰好是新北市力推的145公里青春山海線，有著無敵美麗的山景海景與特色物產，但缺乏有力的部會資源來推動。

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兩人表明力挺韓國瑜成立觀光部，更進一步主張要設立海洋海岸觀光司，這樣才能事權統一，並有足夠的政策預算資源，來帶動繁榮北海岸以及全台灣的海洋海岸觀光事業。

兩人還親身體驗水上飛行傘，兩人都是第一次飛上400多公尺的高空，體驗從台北101大樓高度俯瞰的美景視角，十分興奮，在平穩落地後，兩人掩不住興奮表示，第一次在高空看到的山海美景太令人震憾難忘。

洪孟楷說，他外公外婆家就在萬里，但他30多年來從未從這個角度看熟悉的家鄉地景，「美景超乎想像」。李永萍則表示，她從沒想過選舉竟可以是這麼幸福的事，她如當選立委後，一定要將這份感動為化為大家日常就可享受的真實。