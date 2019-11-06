親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

林志玲婚禮倒數12天 親曝婚宴地點選擇原因

澄清南港豪宅案 韓國瑜：我不是拿7200萬元來買房

洪孟楷、李永萍乘水上飛行傘 共推北海岸聯合觀光政見

2019-11-06 16:10聯合報 記者游明煌／即時報導

國民黨新北市第1選區立法委員參選人洪孟楷與第12選區參選人李永萍，今天搭乘水上飛行傘並提出北海岸聯合觀光政見，力挺韓國瑜政見催生成立觀光部及海洋海岸觀光司，提出觀光三箭與北海岸觀光七政見主張。他們搭乘水上飛行傘，飛上400多公尺高空，體驗北海岸觀光之美。

洪孟楷、李永萍在萬里翡翠灣召開北海岸聯合觀光政見記者會，兩人表示，他們選區的淡水、三芝、石門加上金山、萬里、瑞芳、貢寮相連起來是台灣北海岸的海洋觀光藍帶，也恰好是新北市力推的145公里青春山海線，有著無敵美麗的山景海景與特色物產，但缺乏有力的部會資源來推動。

兩人表明力挺韓國瑜成立觀光部，更進一步主張要設立海洋海岸觀光司，這樣才能事權統一，並有足夠的政策預算資源，來帶動繁榮北海岸以及全台灣的海洋海岸觀光事業。

兩人還親身體驗水上飛行傘，兩人都是第一次飛上400多公尺的高空，體驗從台北101大樓高度俯瞰的美景視角，十分興奮，在平穩落地後，兩人掩不住興奮表示，第一次在高空看到的山海美景太令人震憾難忘。

洪孟楷說，他外公外婆家就在萬里，但他30多年來從未從這個角度看熟悉的家鄉地景，「美景超乎想像」。李永萍則表示，她從沒想過選舉竟可以是這麼幸福的事，她如當選立委後，一定要將這份感動為化為大家日常就可享受的真實。

觀光三箭包括1文創加值；2交通配套；3地方創生」。三北海岸觀光七政見」則為1支持成立「觀光部」，設立「海洋海岸觀光司」，推動海洋海岸休閒產業；2打造「淡水--貢寮」145公里「青春山海線」創生觀光亮點；3打造北海岸國際觀光節慶，吸引國際各類觀光客群來台；4推動淨海體驗潛水，發展特色漁村小旅行；5推動宗教文化觀光旅行；6再造西荷清日歷史據點(採硫/荷據/淡蘭古道/清法戰爭/日軍登台)，推動「再造歷史現場」文化旅行；7推展綠能及共享載具旅遊，建設青春山海線自行車道路網。

洪孟楷、李永萍乘水上飛行傘，共推北海岸聯合觀光政見。圖／李永萍服務處提供
洪孟楷、李永萍乘水上飛行傘，共推北海岸聯合觀光政見。圖／李永萍服務處提供
分享
洪孟楷、李永萍乘水上飛行傘，共推北海岸聯合觀光政見。圖／李永萍服務處提供
洪孟楷、李永萍乘水上飛行傘，共推北海岸聯合觀光政見。圖／李永萍服務處提供
分享
洪孟楷、李永萍乘水上飛行傘，共推北海岸聯合觀光政見。圖／李永萍服務處提供
洪孟楷、李永萍乘水上飛行傘，共推北海岸聯合觀光政見。圖／李永萍服務處提供
分享
洪孟楷、李永萍乘水上飛行傘，共推北海岸聯合觀光政見。圖／李永萍服務處提供
洪孟楷、李永萍乘水上飛行傘，共推北海岸聯合觀光政見。圖／李永萍服務處提供
分享

韓國瑜萬里2020選舉新北市立委2020選舉洪孟楷李永萍

相關新聞

6度超收更高達2倍 蘆洲私幼中冠被停業1年

2019-11-06 15:10

花蓮陶藝家彭雅美 作品雙入圍台灣陶藝雙年展

2019-11-06 16:31

首場淡海輕軌結合嘻哈路跑 12月28日最北車站見軌就跑

2019-11-06 16:08

板橋老舊自來水管爆 24里停水延長48小時

2019-11-06 14:31

包圍中央？北市搶先訂外送條例 勞長：中央腳步不慢

2019-11-06 14:22

網羅山海線30種伴手禮 11月9日金好禮山海祭伴手禮展

2019-11-06 13:37

影／板橋水管也爆了！ 7500戶停水24小時

2019-11-06 13:32

認識日月潭旅遊現況 朱立倫體驗立式划槳

2019-11-06 13:03

北捷打造瀑布、噴泉 東區頂好、龍門廣場變美了

2019-11-06 12:59

德國金牌農村訪三芝共榮安康社區 交流農村再生經驗

2019-11-06 12:08

鼻頭角聽濤營區開放了 民眾驚呼：好美喔！

2019-11-06 07:38

大巨蛋光害遲未解決 光復國小家長批北市府

2019-11-05 23:44

新北高中、金龍國小透水保水 明年改善

2019-11-05 23:37

寧夏夜市20餐飲 月中外送上架

2019-11-05 23:36

打造視覺趣味 新北環狀線5列車 如金黃遊龍

2019-11-05 23:31

東來大廈效應 周邊都更意願高

2019-11-05 23:23

電影院身障座位26家不合格 北市府要查

2019-11-05 23:22

新北防災都更獎勵 侯友宜：延長3年

2019-11-05 23:22

公宅品質遭投訴上千件 柯文哲：有這麼差嗎？

2019-11-05 23:16

大龍市場試營運 明亮又乾淨

2019-11-05 23:15

瑞芳鼻頭角軍營廢棄20年 變身夢幻休憩點

2019-11-05 20:48

知名百貨傳結核病個案 衛生局：可傳染期已終止

2019-11-05 20:41

人車爭道危險 新莊民安路丹鳳站終拓寬

2019-11-05 20:40

百年溝渠文資價值遭埋 文資委員：水利處施工不當

2019-11-05 18:38

板橋黃石中繼市場工程發包 年底動工、明年3月完工

2019-11-05 17:45

韓國瑜買陸獼猴桃充當澳紐奇異果？ 柯文哲誇：有生意頭腦

2019-11-05 16:33

搭車更有趣！捷運站出現士兵跟夜鶯 民眾打卡紀念

2019-11-05 15:06

防災都更獎勵延後落日 侯友宜：再延長3年

2019-11-05 14:08

人山人海的西門町魅力在哪？網曝兩大樂趣

2019-11-05 13:57

季節限定社子島溼地一日遊 即日起開放報名

2019-11-05 13:34

為中華隊加油 11月7日世棒中日大戰新北板一體育場開直播

2019-11-05 13:28

彩繪環境大玩穿越梗 新海橋電塔還有Q版太空人

2019-11-05 12:17

落實海綿城市目標 新北將檢查透水保水設施

2019-11-05 17:22

電影院身障座位仰角、視角不合格 北市府將稽查

2019-11-05 15:49

環狀線列車打造金黃遊龍 5彩繪列車穿梭新北

2019-11-05 15:08

不滿大巨蛋光害遲未解決 家長痛批北市府敷衍

2019-11-05 13:39

大龍市場像超市今試營運 學者：傳統味還在

2019-11-05 13:20
看更多

熱門文章

這些商圈客人不見了…學校停辦、北遷 衝擊社區商圈

2019-11-06 00:19

女消防員擺爛稱怕火救災先躲 黃偉哲嘆：聞所未聞

2019-11-06 11:51

鼻頭角聽濤營區開放了 民眾驚呼：好美喔！

2019-11-06 07:38

基隆地下道像第三世界 該不該廢林右昌說話了

2019-11-05 21:55

全程不看稿！潘孟安施政報告1小時 提112項數據

2019-11-05 20:14

小金門新兵訓練中心先期300人 盼人潮活絡地方發展

2019-11-05 18:57

板橋老舊自來水管爆 24里停水延長48小時

2019-11-06 14:31

冰箱冷暖氣家電退稅2千 國稅局：別忘購買半年內申辦

2019-11-05 17:52

竹東升格市…只差2千多人 拚建設「搶人」

2019-11-06 00:01

林志玲將在台南後壁辦喜宴？地方：熱烈歡迎！

2019-11-06 15:56

人車爭道危險 新莊民安路丹鳳站終拓寬

2019-11-05 20:40

非國民黨提名卻與韓國瑜合掛看板 屏東韓粉怒嗆蹭熱度

2019-11-06 13:31

南科宣布開辦無人機群飛競賽 百台無人機群飛演出精彩

2019-11-05 21:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top