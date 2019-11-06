首場淡海輕軌結合嘻哈路跑 12月28日最北車站見軌就跑
2019-11-06 16:08
聯合報 記者張曼蘋
／即時報導
淡海輕軌通車將邁入一周年，新北市府跨單位將在今年最後一個周六，12月28日傍晚在最北車站「崁頂站」，舉辦台灣首場軌道結合嘻哈派對的路跑「耶誕嘻哈跑趴-見軌就跑」，可沿著輕軌路線追著輕軌跑，報名參加者可獲得限量版最北車站的紀念一卡通，內含當日輕軌免費搭乘一日券與完賽超值禮。
淡海輕軌綠山線去年底通車，由淡水紅樹林延伸到淡海新市鎮，全線11座車站都設有台灣藝術家幾米為輕軌量身訂做公共藝術作品，而綠山線的V11崁頂站，也隨著輕軌開通後，成為台灣軌道系統中最北端的車站。
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新北捷運公司表示，目前正在製作最北車站專屬道標，路跑活動當天將在現場揭幕，本次路跑路線規畫將讓跑者從崁頂站出發，讓跑者沿著輕軌路線，追著輕軌跑，是台灣第一次可以跟列車如此靠近的趣味路跑活動。
捷運公司指出，報名參加者可獲得限量版最北車站的紀念一卡通，內含當日輕軌免費搭乘一日券與完賽超值禮，歡迎搭淡海輕軌來「下車就跑，跑完上車」，沿線將設置貢寮鮑魚粥等在地補給美食，沿著輕軌的賽道風光，還可跑出專屬的雙心跑步軌跡，這也是本次活動最大特色，賽後，還有國民小天后吳卓源、BCW等潮流藝人的近距離嘻哈演唱會。
參加者除了可獲得輕軌一日免費搭乘車票等超值禮包外，完賽後還可以得到完賽獎牌、夜光頭帶、毛巾浴披，和具代表性的「台灣鐵道最北車站到著」完賽證書，捷運公司說，屆時也能讓鐵道迷爭相造訪收藏。
新北市政府結合觀光旅遊局、捷運局、農業局及新北捷運公司等單位，全力打造一場不論是路跑迷、鐵道迷、還是單純喜歡音樂的嘻哈迷或愛吃美食的吃貨迷，都能夠一次玩到爽的耶誕系列活動。報名組別分為「9K青春夜跑暨耶誕嘻哈派對組」及就是想參加嘻哈派對的「耶誕嘻哈派對組」，名額有限詳情請上活動官網（https://pse.is/KSNNL）。
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