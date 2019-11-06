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6度超收更高達2倍 蘆洲私幼中冠被停業1年

2019-11-06 15:10聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

新北市蘆洲私立中冠幼兒園因近3年被新北教育局稽查高達6次違規超收，且多次超收人數均超過原核定人數高達2倍，並查獲多次違規擴大使用場地，罔顧幼生安全，新北市教育局4日發文，終於祭出重罰勒令該園自12月9日起停業1年，並裁罰17萬元。

新北公安聯合稽查小組今年10月28日會同教育局、工務局、消防局等相關局處現場稽查，發現中冠幼兒園超收逾50名孩童，已超出原本核定數28人。

教育局表示，近3年多次派員實地稽查，查獲該園多次違規，除違規擴大非立案場地收托幼兒並超收外，也違規收托國小兒童進行課後照顧課程、未依規定在進用教職員工後30日內函報新北市府備查等多項重大違規事項嚴重影響幼生安全及教保權益。

該園2016年6月就曾超收43生、2017年6月超收65生、2017年12月超收35生，2018年5月再發現超收16生，當時祭出罰則減招10％（原28人減招3人）；2018年7月又抓到超收56生，罰停招半年，今年11月再超收50生。

新北市教育局4日決議，勒令該園停業1年並罰鍰共計17萬元，教育局表示已針對該園所場址錄案，加強不定期稽查，若仍進行收托服務，將處以廢止設立許可。

教育局表示，針對目前已入學幼兒，已盤點蘆洲及三重地區尚有缺額的幼兒園，並公告於相關網頁，後續將積極協助園方將幼生安置至鄰近其他有缺額的園所繼續就讀。家長亦可至新北市幼兒教育資源網公告區查詢蘆洲區、三重區私立幼兒園缺額（網址：https://kidedu.ntpc.edu.tw/bin/home.php）。

另家長退費部分可依據幼兒教育及照顧法第37條第2項規定，書面要求幼兒園退費，幼兒園應依規定辦理家長退費申請事宜，不得拒絕，若有退費爭議，可向教育局申請協調，由教育局代為協調退費金額（相關表單可至幼兒資源網公告區下載）。

新北市蘆洲私立中冠幼兒園近3年被新北教育局稽查高達6次違規超收。圖／新北市教育局...
新北市蘆洲私立中冠幼兒園近3年被新北教育局稽查高達6次違規超收。圖／新北市教育局提供
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教育局幼兒園

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