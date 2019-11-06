環保兩用袋超可愛 限量版售完就沒了
2019-11-06 14:54
聯合報 記者王敏旭
／新北即時報導
新北環保局今年9月公布與台藝大合作的限定版環保兩用袋，第一波「幹話篇」推出後受到熱烈迴響，環保局指出，這月將推出以貓、狗為主題的「公益篇」，明年1月則是「搭訕篇」，所有限定版環保兩用袋將在四大超商推出，不同款式不定點販售，售完為止。
環保局說，首次將文創運用在環保兩用袋，也實踐新北市2030願景計畫中的新美學、新創生之願景行動，3系列15款限量製作400萬個，第一系列幹話篇，像是「好想當垃圾」等用語，讓人會心一笑或感到心有戚戚焉。
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環保局表示，即日起推出可愛的「公益系列」兩用袋，將貓、狗融入主題，設計出5種不同款式，其中「丟垃圾不難過，丟了我我難過」、「亂丟我，我會受傷」及「丟垃圾，不要丟我」是替寵物發聲，希望主人不要隨意棄養。
另外「讓我當你，倒垃圾的鬧鐘」及「我想一直，陪你倒垃圾」，則是表達寵物不但是家中成員，也是好夥伴，出門倒垃圾時，也可以帶著牠們一起散步。
環保局說，公益系列設計是呼籲民眾愛護環境時，也別問家中的毛小孩，尊重每個小生命，讓地球變得更友善美好，而限定版環保兩用袋為中型規格，售價為2元，與今年11月起改版的粉紅色環保兩用袋中型尺寸及售價相同。
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