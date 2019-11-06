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板橋老舊自來水管爆 24里停水延長48小時

2019-11-06 14:31聯合報 記者張曼蘋／即時報導

新北市板橋南雅南路一段與館前西路口，今天上午7點多發生水管破裂，香雅里、自立里、自強里等24個里停水，目前已於下午2點封閉該路段開挖搶修，施工時間也從原先預計24小時拉長到48小時，板橋區公所區長林耀長表示，下午4點將設立3個取水點，分別為府中456特區、接雲寺及昇陽文薈（板橋派出所旁），請鄰近民眾加強備水。

林耀長指出，2、3個月前附近水管也曾破過一次，水管破裂原因仍須等待開挖後才能確定，目前已請警消協助路口交通管制，且周邊公車都必須改道，相關管線單位包括台電公司、自來水公司、瓦斯公司、中華電信以及第四台業者到場搶修，這段期間將會有交通瓶頸，請民眾避開該路段。

板橋公所概估影響戶數約7500戶，停水範圍包括香雅里、自立里、自強里、光榮里、社後里、華福里、鄉雲里、華興里、華貴里、華東里、福丘里、民權里、建國里、光華里、留侯里、黃石里、赤松里、流芳里、湳興里、新興里、信義里、挹秀里、漢生里、民安里共24里；減壓範圍則為香社里、國光里、公舘里、港德里、港尾里、新生里、金華里、中正里共8里。

林耀長提醒，自來水公司訂於16時設立3個取水點，分別為府中456特區、接雲寺廣場及昇陽文薈（板橋派出所旁）；亦請鄰近民眾加強備水。

新北市板橋南雅南路一段與館前西路口今天上午發生水管破裂，目前已於下午2點封閉該路...
新北市板橋南雅南路一段與館前西路口今天上午發生水管破裂，目前已於下午2點封閉該路段開挖搶修，施工時間也從原先預計24小時拉長到48小時。記者張曼蘋／攝影
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新北市板橋南雅南路一段與館前西路口目前已於下午2點封閉該路段開挖搶修。記者張曼蘋...
新北市板橋南雅南路一段與館前西路口目前已於下午2點封閉該路段開挖搶修。記者張曼蘋／攝影
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新北市板橋南雅南路一段與館前西路口目前已於下午2點封閉該路段開挖搶修。記者張曼蘋...
新北市板橋南雅南路一段與館前西路口目前已於下午2點封閉該路段開挖搶修。記者張曼蘋／攝影
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停水台電

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