板橋老舊自來水管爆 24里停水延長48小時
2019-11-06 14:31
聯合報 記者張曼蘋
／即時報導
新北市板橋南雅南路一段與館前西路口，今天上午7點多發生水管破裂，香雅里、自立里、自強里等24個里停水，目前已於下午2點封閉該路段開挖搶修，施工時間也從原先預計24小時拉長到48小時，板橋區公所區長林耀長表示，下午4點將設立3個取水點，分別為府中456特區、接雲寺及昇陽文薈（板橋派出所旁），請鄰近民眾加強備水。
林耀長指出，2、3個月前附近水管也曾破過一次，水管破裂原因仍須等待開挖後才能確定，目前已請警消協助路口交通管制，且周邊公車都必須改道，相關管線單位包括台電公司、自來水公司、瓦斯公司、中華電信以及第四台業者到場搶修，這段期間將會有交通瓶頸，請民眾避開該路段。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
板橋公所概估影響戶數約7500戶，停水範圍包括香雅里、自立里、自強里、光榮里、社後里、華福里、鄉雲里、華興里、華貴里、華東里、福丘里、民權里、建國里、光華里、留侯里、黃石里、赤松里、流芳里、湳興里、新興里、信義里、挹秀里、漢生里、民安里共24里；減壓範圍則為香社里、國光里、公舘里、港德里、港尾里、新生里、金華里、中正里共8里。
林耀長提醒，自來水公司訂於16時設立3個取水點，分別為府中456特區、接雲寺廣場及昇陽文薈（板橋派出所旁）；亦請鄰近民眾加強備水。
留言