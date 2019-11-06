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網羅山海線30種伴手禮 11/9金好禮山海祭伴手禮展

2019-11-06 13:37聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

新北市推「青春山海線」，除了玩還有伴手禮，將在11月9日在金山中山溫泉公園舉辦「2019金好禮 山海祭」展售會，網羅當地近30件令人驚艷的伴手禮。

新北市經發局今年首度辦理地方創生伴手禮展售活動，匯集近30件在地特色產品，包含三芝筊白筍鮮肉包、石門繽紛果露寒天石花凍飲、坪林包種茶糖及金山碳烤拔絲地瓜片等多樣美食及好禮，活動當天推出銅板價限時搶購、全民估價王及趣味問答免費送好禮等。

經發局副局長黃碧玉表示，行政院訂今年是地方創生元年，新北市為響應中央政策及落實「安居樂業」的市政目標，在新北市提出的「新創生，新信心、生生不息」概念下，積極投入發展地方創生，盼能凝聚在地認同與信心，打造品牌說好故事，讓產業及文化融入居民生活，進而吸引青年回流。

經發局表示，歷經3個月的共識會議及徵件，總計募集近30件地方特色產品，含括運用三芝水梯田活水栽植筊白筍製作的三芝筊白筍脆片及鮮肉包；以及結合石門海女文化及石花菜特產，搭配新鮮水果，所研發出的繽紛果露寒天石花凍飲。

還有以地方文化故事與產業特色發想的產品，如以菁桐煤鄉為構想的黑炭餅，將平溪天燈文化納入造型設計的烏克麗麗DIY組，以及由鐵道文化故事進行包裝的火車故事蛋糕等。

經發局表示，帶動新北成為更宜居的城市，經發局今年7月至9月已辦理10場地方創生共識會議，邀集在地店家、商圈協會及農漁會代表等共同參與。活動詳情請上新北市政府經濟發展局網站或「來趣新北金發局」粉絲專頁查詢。

新北市推「青春山海線」，除了玩還有伴手禮，將在11月9日在金山中山溫泉公園舉辦「...
新北市推「青春山海線」，除了玩還有伴手禮，將在11月9日在金山中山溫泉公園舉辦「2019金好禮 山海祭」展售會，如正常伯的「竹柏苑」柴燒麥芽糖。記者魏翊庭／攝影
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新北市推「青春山海線」，除了玩還有伴手禮，將在11月9日在金山中山溫泉公園舉辦「...
新北市推「青春山海線」，除了玩還有伴手禮，將在11月9日在金山中山溫泉公園舉辦「2019金好禮 山海祭」展售會，如石門繽紛果露寒天石花凍飲。記者魏翊庭／攝影
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新北市推「青春山海線」，除了玩還有伴手禮，將在11月9日在金山中山溫泉公園舉辦「...
新北市推「青春山海線」，除了玩還有伴手禮，將在11月9日在金山中山溫泉公園舉辦「2019金好禮 山海祭」展售會，網羅當地近30件令人驚艷的伴手禮。記者魏翊庭／攝影
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新北市推「青春山海線」，除了玩還有伴手禮，將在11月9日在金山中山溫泉公園舉辦「...
新北市推「青春山海線」，除了玩還有伴手禮，將在11月9日在金山中山溫泉公園舉辦「2019金好禮 山海祭」展售會，網羅當地近30件令人驚艷的伴手禮。記者魏翊庭／攝影
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