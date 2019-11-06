影／板橋水管也爆了！ 7500戶停水24小時

相關新聞
鼻頭角聽濤營區開放了 民眾驚呼：好美喔！2019-11-06 07:38
網羅山海線30種伴手禮 11/9金好禮山海祭伴手禮展2019-11-06 13:37
認識日月潭旅遊現況 朱立倫體驗立式划槳2019-11-06 13:03
北捷打造瀑布、噴泉 東區頂好、龍門廣場變美了2019-11-06 12:59
德國金牌農村訪三芝共榮安康社區 交流農村再生經驗2019-11-06 12:08
大巨蛋光害遲未解決 光復國小家長批北市府2019-11-05 23:44
新北高中、金龍國小透水保水 明年改善2019-11-05 23:37
寧夏夜市20餐飲 月中外送上架2019-11-05 23:36
打造視覺趣味 新北環狀線5列車 如金黃遊龍2019-11-05 23:31
東來大廈效應 周邊都更意願高2019-11-05 23:23
電影院身障座位26家不合格 北市府要查2019-11-05 23:22
新北防災都更獎勵 侯友宜：延長3年2019-11-05 23:22
公宅品質遭投訴上千件 柯文哲：有這麼差嗎？2019-11-05 23:16
大龍市場試營運 明亮又乾淨2019-11-05 23:15
瑞芳鼻頭角軍營廢棄20年 變身夢幻休憩點2019-11-05 20:48
知名百貨傳結核病個案 衛生局：可傳染期已終止2019-11-05 20:41
人車爭道危險 新莊民安路丹鳳站終拓寬2019-11-05 20:40
百年溝渠文資價值遭埋 文資委員：水利處施工不當2019-11-05 18:38
板橋黃石中繼市場工程發包 年底動工、明年3月完工2019-11-05 17:45
韓國瑜買陸獼猴桃充當澳紐奇異果？ 柯文哲誇：有生意頭腦2019-11-05 16:33
搭車更有趣！捷運站出現士兵跟夜鶯 民眾打卡紀念2019-11-05 15:06
防災都更獎勵延後落日 侯友宜：再延長3年2019-11-05 14:08
人山人海的西門町魅力在哪？網曝兩大樂趣2019-11-05 13:57
季節限定社子島溼地一日遊 即日起開放報名2019-11-05 13:34
為中華隊加油 11月7日世棒中日大戰新北板一體育場開直播2019-11-05 13:28
彩繪環境大玩穿越梗 新海橋電塔還有Q版太空人2019-11-05 12:17
落實海綿城市目標 新北將檢查透水保水設施2019-11-05 17:22
電影院身障座位仰角、視角不合格 北市府將稽查2019-11-05 15:49
環狀線列車打造金黃遊龍 5彩繪列車穿梭新北2019-11-05 15:08
不滿大巨蛋光害遲未解決 家長痛批北市府敷衍2019-11-05 13:39
大龍市場像超市今試營運 學者：傳統味還在2019-11-05 13:20
熱門文章
這些商圈客人不見了…學校停辦、北遷 衝擊社區商圈2019-11-06 00:19
搭車更有趣！捷運站出現士兵跟夜鶯 民眾打卡紀念2019-11-05 15:06
韓國瑜買陸獼猴桃充當澳紐奇異果？ 柯文哲誇：有生意頭腦2019-11-05 16:33
鼻頭角聽濤營區開放了 民眾驚呼：好美喔！2019-11-06 07:38
基隆地下道像第三世界 該不該廢林右昌說話了2019-11-05 21:55
全程不看稿！潘孟安施政報告1小時 提112項數據2019-11-05 20:14
女消防員擺爛稱怕火救災先躲 黃偉哲嘆：聞所未聞2019-11-06 11:51
小金門新兵訓練中心先期300人 盼人潮活絡地方發展2019-11-05 18:57
方文琳為弟弟而跑 帶劇組藝人挑戰田中馬2019-11-05 16:34
冰箱冷暖氣家電退稅2千 國稅局：別忘購買半年內申辦2019-11-05 17:52
環狀線列車打造金黃遊龍 5彩繪列車穿梭新北2019-11-05 15:08
竹東升格市…只差2千多人 拚建設「搶人」2019-11-06 00:01
人車爭道危險 新莊民安路丹鳳站終拓寬2019-11-05 20:40
影／1天要1百多萬元 拆南方澳斷橋花了3千萬2019-11-05 16:11
桃園「癌症村」罹癌比率未偏高 民怨空氣仍有怪味2019-11-05 16:27
好熱血的退休生涯！70歲醫不打小白球5年來上山行醫2019-11-06 09:13
南科宣布開辦無人機群飛競賽 百台無人機群飛演出精彩2019-11-05 21:59
新竹市立動物園食物森林啟用 將開放學子環境教育體驗2019-11-05 17:50
學校停辦 大學城周遭商圈嘆無人2019-11-05 23:44
桃園觀音老是灰濛濛 議員批：簡直就是空汙市2019-11-06 00:14
新社花海預估吸引300萬人次 江啟臣：帶來逾20億產值2019-11-05 15:33
基隆舊漁會修復再利用動工 林右昌：這一天等好久了2019-11-05 14:22
阿里山鄒族原鄉公車停駛怨聲四起 議員要求復駛2019-11-05 15:57
公宅品質遭投訴上千件 柯文哲：有這麼差嗎？2019-11-05 23:16
嘉市動保園區狗兒生病被安樂死 議員批零安樂死破功2019-11-05 15:32
南迴公路草埔隧道通車在即 安朔村民對命名有異議2019-11-06 09:18
F1賽車變成庶民賽車？專家建議從基礎賽車玩起2019-11-05 17:11
蔡英文在嘉義縣得票逾6成 議員批前瞻預算不成比例2019-11-06 10:27
世界棒球12強開打 基市府7日辦戶外轉播為中華隊加油2019-11-05 18:10
桃園環科園區烏煙瘴氣？市議員：能搬走的都搬了2019-11-05 16:49
高中畢業生車禍癱床近30年 父母賣工廠別墅咬牙照顧2019-11-05 18:13
知名百貨傳結核病個案 衛生局：可傳染期已終止2019-11-05 20:41
田中馬拉松周末2天交通管制 主辦呼籲民眾早點出門2019-11-05 17:20
瑞芳鼻頭角軍營廢棄20年 變身夢幻休憩點2019-11-05 20:48
伊登本周來台 順澤宮還願、田中馬領跑還要做料理2019-11-05 19:46
東協廣場發生火警 24年前「幽靈船傳說」再被提起2019-11-06 11:54
板橋黃石中繼市場工程發包 年底動工、明年3月完工2019-11-05 17:45
宮廟半夜狂放鞭炮 環保局依噪音管制法廢清法開罰90002019-11-05 19:46
秒殺的鹿港小吃宴 23道菜你都吃過嗎？2019-11-06 11:50
就是那個光！電視牆、招牌光害 居民失眠、駕駛眼花2019-11-05 23:52
留言