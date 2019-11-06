北捷打造瀑布、噴泉 東區頂好、龍門廣場變美了

2019-11-06 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



日前捷運中山站、雙連站間的「心中山」線型公園改造完工後，成為不少民眾休憩放鬆的新去處，而台北捷運公司規劃的頂好及龍門廣場美化工程近期也陸續完成，現場增設座椅及雨遮廊道，加上入夜後的燈光造景，提供附近逛街購物的民眾，一個舒適浪漫的休息空間。

北捷指出，工程8月1日起動工，各項工程於10月中旬陸續完成。頂好廣場部分，將原本座落在廣場中央的平安鐘山形手勢，配合景觀改善移至鄰近區域，並在鄰近該廣場的東區地下街出入口增設雨遮廊道，減少路過民眾日曬雨淋的機會，提供更舒適、便利的戶外環境。

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龍門廣場方面，北捷沿著路樹增設造型樹椅，精巧可愛的造型，也更融入大自然，入夜後則點亮廣場樹木，樹叢間五彩繽紛的節慶燈飾，點點燈光與樹影交會，要讓民眾沈浸在浪漫氛圍，來一場羅曼蒂克的約會。