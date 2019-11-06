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4年前腦中風 她重返職場獲表揚

2019-11-06 12:47聯合報 記者魏莨伊／即時報導

北市勞動力重建運用處11月13日上午10時將在台北市政府中庭表揚優秀身障勞工，與提供友善職場的雇主。其中在麥當勞服務超過16年的郭怡心，是一名單親媽媽，她為了扛起家中經濟，她身兼多職、多工。家族病史加上高壓生活，讓她4年前罹患腦中風，發病之後，她曾陷入低潮，最終不畏困難重返職場，成為受表揚對象之一。

台北市勞動力重建運用處表示，郭怡心生病以前，無論煎肉排、做漢堡、炸薯條，廚房內場總能見她穿梭的身影，為了支持家中經濟，她晚上還到酒吧擔任調酒人員，卻因家族有遺傳性高血壓，過於勞頓奔波的生活型態，使她罹患腦中風。正值青壯年，卻被迫在一夕之間面臨身體上的劇變，郭怡心曾陷入低潮，甚至萌生退意。

在主管與同事的支持協助下，她歷經1年的復健期，逐步回到熟悉的職場。生病後，郭怡心的左腳只能緩慢行走，左手則無法使力，因此像是內場烹調、飲品製作、端餐盤等需要雙手併用的事務目前無法順利完成。但只要是能將步驟一一拆解開的，例如站櫃台與得來速窗口，可用單手操作點餐機，或桌面擦拭這類清潔工作，仍能如常進行。

「面臨突如其來的生病，我們要去想自己還能做些什麼，唯有改變自己，踏出第一步，才有實現的可能，否則只能站在原地看著別人怎麼做了。」郭怡心不聚焦在身體上的限制，反而將自身專長發揮得淋漓盡致。

即使身體有限制，郭怡心也不忘發揮自己的優勢，讓團隊能截長補短、互助合作。從發病至今4年多，她已慢慢在職場找回自己的定位，也十分享受於接觸人群、建立顧客關係，繼續投身在最熟悉的餐飲服務業。

郭怡心4年前罹患腦中風，不畏困難重返職場。圖／台北市勞動力重建運用處提供
郭怡心4年前罹患腦中風，不畏困難重返職場。圖／台北市勞動力重建運用處提供
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職場腦中風北市

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