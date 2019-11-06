德國金牌農村訪三芝共榮安康社區 交流農村再生經驗

2019-11-06 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



德國「金牌農村」杜羅特村在11月1日與三芝共榮暨安康金牌農村社區進行台德農村經驗學習交流，雙方借鏡彼此農村再生的創新經驗，做為青農推廣有機作物與食農教育的最佳範例，進而增加與社區互動，開拓更多與社區共存共榮的合作模式。

德國的金牌農村競賽起源於二戰後，居民由下而上自發性發起的美化家園重建活動，1961年由德國聯邦農業部正式接手轉為全國性農村競賽計畫「我們的農村應更美」，在2007年將競賽更名為「我們的農村有未來」。

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農業局表示，共榮暨安康社區在民國106年獲得「第一屆金牌農村」，隔年前往杜羅特村考察，並簽訂合作意向書締結為姊妹村，為促進台德農村深度交流，杜羅特村安排於11月1日至共榮暨安康社區參訪，本次來訪的杜羅特村是第25屆德國金牌農村得主。

共榮暨安康社區規劃一系列的「生活、生產、生態」的三生導覽，針對八連溪農夫市集與發展、灌溉水源生態淨化、古老水圳文化等社區議題解說。三芝共融社區執行長林義峯說明，安康社區位處於共榮社區上游，共榮社區生態的改善必須聯合安康社區共同進行才能實際落實，這是兩個社區聯合的緣起；杜羅特村長村長珀爾表示，該村也正在進行跨村莊合作計畫，希望能夠藉此擴大並帶動社區發展，達到社區共榮的理念。