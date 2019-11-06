鼻頭角聽濤營區開放了 民眾驚呼：好美喔！
2019-11-06 07:38
聯合報 記者吳淑君
／基隆即時報導
鼻頭角步道燈塔線與稜谷線交界的廢棄崗哨營區，坐擁無敵山海美景，因位於山谷之中，面對東海與太平洋交接處，當海浪衝擊岸邊時，形成大自然最佳音響，又有「聽濤營區」浪漫美名，這個廢棄崗哨營區今天重新開放了，有粉色迷彩，有彩虹階梯，怎麼拍都好看，民眾驚呼好美喔！
交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，昨舉行開門迎賓儀式，開始對外試營運，吸引許多慕名而來遊客，拿起手機拍照打卡。
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管理處長陳美秀表示，台灣海岸線軍事要地，因大環境改變，留下許多閒置營區，鼻頭角崗哨營區，過去是海軍陸戰隊衛守基地，環境得天獨厚、風光秀麗，因此將原本建築物局部變妝，規畫則以保存既有軍事風格、融入當地地質景觀為設計要素，希望讓遊客享受更多視覺、聽覺國家風景區大自然體驗，並提供「鼻頭角步道」中途休憩另一據點。
聽濤營區重新打扮，營舍視覺色彩以黑、綠、棕、土等顏色外，還加入了「粉」色迷彩，代表柔和又堅強的力量，並具有熱情、浪漫與愛象徵，與上方雷達站做出軍事及觀光之形象區別。
此外，值得一提的是園區內步道色彩規畫，極具巧思地將踏階平面維持混凝土本色，踏階立面則呈現彩色樣貌，登山客僅能看見山區步道常見之混凝土本色，而營區遊客卻能身處粉紅迷彩營區中看見彩虹階梯，兼顧遊客在高處的景觀視覺，以及保留在低處營區遊客的空間體驗趣味。
管理處表示，從11月6日起聽濤營區每逢周一、三，上午10點至下午3點對外試營運，未來將委外招商，進一步提升鼻頭角步道遊客服務機能。相關資訊洽（02）24991210；「東北角之友」Facebook粉絲專頁，或官網https://www.necoast-nsa.gov.tw/查詢。
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