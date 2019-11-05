知名百貨傳結核病個案 衛生局：可傳染期已終止

2019-11-05 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



台北市信義區新光三越百貨傳出有工作人員感染結核病，新光三越台北信義新天地受訪表示，衛生福利部疾病管制署通報提到約半年前疑有人員感染肺結核，百貨已配合執行員工造冊、安排健檢；北市衛生局表示，個案經醫療院所通報後已即時收案管理，現持續配合規律服藥治療，已終止可傳染期。

衛生局疾病管制科長余燦華表示，結核病是透過飛沫或空氣傳染的慢性傳染病，常見症狀有咳嗽、胸痛、體重減輕、倦怠、食慾不振、發燒及咳血等，比起麻疹及流行性感冒等呼吸道疾病，不算傳染力高的疾病，感染後9成不會發病，而最常見的感染發生在與傳染性個案同住或較為親近的密切接觸者。

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余燦華說，該個案確診後，已依據「傳染病防治法」及疾管署訂定的「結核病防治工作手冊」啟動防治作為，進行職場疫情調查及接觸者匡列與檢查，通知接觸個案1天超過8小時或累計與個案相處超過40個小時者進行體檢。

余也說，目前抗結核藥物非常有效，只要遵從醫囑持續服藥，多數在2周內可大幅降低傳染力，規則服藥6到9個月則可治癒；若市民接獲通知為結核病個案的接觸者，不用勿過度擔心，但要儘速持衛生單位開立的「TB接觸者就醫轉介單」到醫院胸腔科或感染科進行後續追蹤及檢查。

另外，民眾也可透過「七分篩檢法」自我檢測，如出現咳嗽兩周（2分）、咳嗽有痰（2分）、體重減輕（1分）、沒有食慾（1分）、胸痛（1分）等症狀，合計達5分以上應就醫檢查，才能早發現、早治療。