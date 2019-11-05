瑞芳鼻頭角軍營廢棄20年 變身夢幻休憩點

2019-11-05 20:48 觀天下 記者蕭皓文／瑞芳報導



瑞芳鼻頭角的聽濤軍營荒廢近20年，透過東北角風管處精心改造舉行開門迎賓儀式，盼能成為旅客們欣賞海景、打卡的夢幻休憩點。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 瑞芳鼻頭角的聽濤軍營荒廢近20年，透過東北角風管處精心改造，今(5)日上午舉行開門迎賓儀式，不但為營區建築漆上現代繽紛的迷彩風格，還將營區步道漆上亮麗彩紅色，為在鼻頭步道中間點的聽濤軍營，盼能成為旅客們欣賞海景、打卡的夢幻休憩點。

從大門下來的斜坡望向大海，斜坡步道從下往上看去，亮麗的彩虹色階梯，相當值得打卡留念，走上建築二樓能坐著休憩、傾聽海聲，建築也設有廁所，能作為鼻頭角遊客們的休憩點。

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東北角風管處處長陳美秀表示，等了20年才開放的聽濤軍營，自11/6開使迎接全新面貌，利用夢幻粉色，搭上原本卡奇的黑、綠、棕、土色，讓建築呈現柔和又堅強的力量，坐擁無敵海景，歡迎民眾把握開放時段前來造訪。

瑞芳區長王坤南表示，夢幻的聽濤軍營並非天天開放，也希望民眾造訪能多多愛惜環境，將隨身垃圾帶走，自11/6開始，歡迎民眾利用週一、週三10:00至15:00時間前來造訪，享受瑞芳鼻頭角的亮麗新景點。