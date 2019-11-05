北市社會宅中籤率低 議員要求修正規則
2019-11-05 19:34中央社 台北5日電
台北市社會住宅中籤率低，民進黨市議員梁文傑今天質詢指出，社會住宅興建時受到當地里長反對，所以會保留3成戶數給當地里民，但此舉已扭曲原意，要求北市府修正規則。
台北市議會下午進行市政總質詢，台北市長柯文哲率局處官員列席備詢。柯文哲答詢坦言，當時會保留3成戶數給當地里民，是為了減少里長的抵抗；都市發展局長黃景茂答詢表示，內部已進行討論，若未來社會住宅愈蓋愈多，可以考慮修改規則。
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梁文傑質詢指出，社會住宅落成後，保留3成戶數給當地里民的做法相當不合理，且毫無意義，市府也遭監察院修正，要求北市府應修正規則，而非獨厚當地里民。
梁文傑以南港東明社會住宅為例，當地里民中籤率為17%，一般台北市民中籤率4%，外縣市在台北市就學就業者僅0.75%，完全扭曲社會住宅原意，未來還有27個社會住宅、共9000多戶，不應保留過多戶數給在地里民。
依都發局資料，東明社會住宅有700戶、分3種房型，有140戶提供在地區里。東明社會住宅基地前身為台肥出租國宅，是台北市首個由出租國宅完成改建的案例，地點鄰近「三鐵共構」的南港車站，附近有南港行政中心、北部流行音樂中心，以及兩所小學，整體生活機能便利。
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