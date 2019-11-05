人車爭道危險 新莊民安路丹鳳站終拓寛

2019-11-05 20:40 觀天下 記者黃宥嫺／新莊報導



新莊區捷運丹鳳站旁的民安路段人車爭道，交通事故頻傳經新北市議員蔡健棠極力爭取下，工程預計11月23日完工。 圖／永佳樂有線電視提供 分享 facebook 新莊區捷運丹鳳站旁的民安路段，因路幅寬度僅有6米多，加上又沒有劃設人行道，造成人車爭道，交通事故頻傳，為此，經新北市議員蔡健棠極力爭取下，終於在今年10月20日進場施工，工程預計11月23日完工，讓大眾行走安全多層保障。

靠近新莊民安路丹鳳捷運站2號出口處，雖短短只有150公尺距離，但拓寬這條路面，地方討論多年，卻沒有任何下文，有鑑民眾上下班必經路段，沒有人行道可走，與車爭道情況十分嚴重，三不五時發生車禍事故，民眾生命安全飽受威脅。

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市議員蔡健棠指出，當選後四處奔走持續與交通單位協調研議，成功的打開此路段平頸處，並表示目前以標線人行道整平工程進場施作，他親自到場關切工程進度，為了早日還給民眾行的安全。

有位通勤族李姓民眾說，該路段未拓寬前，走在馬路與車爭道，天天要擔心生命不保，看到蔡健棠議員努力為他們爭取，工程己經在施作，期盼快快完工，不用再苦惱步行安全亮紅燈。

拓寬這條路面，地方曾討論多年，卻遲無下文何時動工，站在同理心，當選一定要服務為民做事，蔡健棠議員堅定心，持續追蹤不放棄，完成了最不能的任務，希望該工程如期完工，上班族通行安全問題，心中的大石頭將可以放下。