百年溝渠文資價值遭埋 文資委員：水利處施工不當
2019-11-05 18:38
聯合報 記者郭頤
／台北即時報導
台北市捷運雙連站附近，中山北路2段84巷日前因北市水利處進行地下排水溝工程，意外發現疑似百年古圳，引發各界關注。北市文化局昨邀集多名文資委員和當地里長現場會勘，文資委員初步認定該段溝渠不具文化資產價值，並直指水利處施工不當，後續施工方式請水利處與里長及關心居民共同研商。
水利處上個月底在中山北路2段84巷進行地下排水溝工程施工，開挖後卻有民眾反映地面下的既有水路，疑似為百年歷史古圳，但水利處以工地周邊有崩塌危機為由，仍進行初步施工灌漿，破壞溝渠原有樣貌，引來文資人士直指文化局「失職」，認為文化局應啟動緊急現勘程序。
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水利處表示，文化局等相關單位10月28日現場會勘後，仍無法立即認定溝渠身份，但由於現場路面已出現裂縫且持續擴大，溝牆有傾倒崩塌的危險，為保全鄰房住戶的安全，便決議先把開挖範圍的底部及側牆結構施作到穩固狀態，再停止施工待文化局進一步邀集文資委員現勘，後續水利處也會全力配合相關工作。
文化局昨下午邀集文資委員薛琴、蔡元良、張崑振、詹添全、施工單位水利處、民安里長羅孝英等進行現場會勘，文資委員透過歷史地圖及該段溝渠工法、材料，研判此段溝渠並非古圳道，而是早期的排水溝。
詹添全表示，水利處施工灌漿的處理過於急躁，造成可能原有的文資價值被埋藏起在，初步判斷該溝渠並非灌溉農田所用，而屬排水作用，認定較不具文化資產價值。
對於該溝渠後續處理方式，文化局表示，將請水利處與當地里長及關心居民，研商以可逆性工法施工，便以社區營造模式執行相關工程；而文資委員會勘後，反映臨時工程施作強度過當，建議水利處與文化局日後應強化有關疑似水利設施文資的SOP，並以專案方式處理。
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