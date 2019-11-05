板橋黃石中繼市場工程發包 年底動工、明年3月完工
2019-11-05 17:45
聯合報 記者魏翊庭
／新北即時報導
板橋黃石中繼市場將落腳板橋第二體育場停車場，目前已完成規畫設計作業，進行工程發包，預計今年12月開工，明年3月完工後，攤商將進駐營運。
市場處表示，黃石市場是新北市板橋老字號市場，自1970年成立迄今將近50年，因鄰近捷運府中站商圈及板橋林家花園，屬交通及觀光要地，經與市場攤商溝通協調取得共識，將黃石列為優先改建對象，希望透過改建能整頓市容、提高公有地使用效率，重現市場風華。
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黃石中繼市場新建工程已完成細部設計，11月1日召開的工程招標說明會中，吸引多家廠商參與。未來，中繼市場將採分區分類方式、生熟分離，提供乾淨衛生的採買環境。
如A區以生鮮肉品為主，並規畫休憩及整理區，發揮市場機能，提供社區居民聯繫感情；B區則以餐飲、熟食、生活百貨類為主，並設置展演空間，營造社區中心氛圍。
市場處說明，中繼市場距離黃石市場只要步行5分鐘，對於市場老主顧並不會造成很大影響。中繼市場以「黃石成金‧寶盒為興」為設計概念，透過內外部的整體設計及功能性設施，將可提供市民更優質的購物環境，也期待中繼市場能「聚人」也「聚財」。
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