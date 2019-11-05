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驚傳緋聞風暴 台企銀總座施建安常董會申請退休獲准

落實海綿城市目標 新北將檢查透水保水設施

2019-11-05 17:22聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

為確保新北市透水保水設施發揮功能，新北市水利局將在今年11月及12月進行各基地建物的透水保水設施檢查，若無故妨礙、拒絕或逃避者，將依透水保水自治條例，開罰1萬元以上，5萬元以下罰鍰，目前新北共計6737件建築基地已設置透水保水設施，總透水保水量達135萬1284立方公尺，大幅增強都市防洪減災能量。

「新北市透水保水自治條例」自2016年實施後，所有新建或增建基地都需設置透水保水設施，以便將基地範圍的降雨滯留貯蓄在透保水設施中。今年水利局委託台灣省水利技師公會擴大進行私有建案抽查，各建築基地使用者或所有人應準備透保水設施維修相關紀錄配合檢查，若無故規避、妨礙或拒絕者，將依透保水自治條例開罰1萬元以上，5萬元以下罰鍰。

目前新北轄區內共計6737件建築基地已設置透水保水設施，總透水保水量達135萬1284立方公尺，相當於設置541座游泳池來滯納洪水。除設置透保水設施外，依新北市透水保水自治條例」第8條規定，建築基地使用者或所有人應負責維管透保水設施，須在發布海上颱風或豪雨等級警報後，自行進行檢測，另，基地面積達605坪以上，須在每年的5月1日前，委託專業技術團體進行1次檢測。

新北市水利局於今年11月及12月進行各基地建物的透水保水設施檢查。圖／新北市水利...
新北市水利局於今年11月及12月進行各基地建物的透水保水設施檢查。圖／新北市水利局提供
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