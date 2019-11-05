落實海綿城市目標 新北將檢查透水保水設施

2019-11-05 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



為確保新北市透水保水設施發揮功能，新北市水利局將在今年11月及12月進行各基地建物的透水保水設施檢查，若無故妨礙、拒絕或逃避者，將依透水保水自治條例，開罰1萬元以上，5萬元以下罰鍰，目前新北共計6737件建築基地已設置透水保水設施，總透水保水量達135萬1284立方公尺，大幅增強都市防洪減災能量。

「新北市透水保水自治條例」自2016年實施後，所有新建或增建基地都需設置透水保水設施，以便將基地範圍的降雨滯留貯蓄在透保水設施中。今年水利局委託台灣省水利技師公會擴大進行私有建案抽查，各建築基地使用者或所有人應準備透保水設施維修相關紀錄配合檢查，若無故規避、妨礙或拒絕者，將依透保水自治條例開罰1萬元以上，5萬元以下罰鍰。

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