台南跑腿王外送平台歇業卻積欠薪資 罰單全部未繳

2019-11-05 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／即時報導



台南代買代送業者「跑腿王」被爆積欠員工薪資，5月底公司申請歇業後，卻還繼續招幕員工營業，勞工局今天前往大同路的營業點稽查，但已經人去樓空。

勞工局職業健康處表示，之前已實施兩度勞檢，並對業者開出3張罰單，分別是9萬、2萬與3萬元，業者都尚未繳清，後續依法會繼續開罰，同時協助勞工向勞保局申請墊付薪資。

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台南市議員沈震東也接到員工的陳情，下午在議會召開記者會，多名議員到場關切，包括沈震東、沈家鳳、鄭佳欣、林易瑩、Ingay Tali等提出3點訴求，外送美食平臺的勞雇關係已經確立，理應加強地方勞檢；針對跑腿王受害者，要求台南市政府相關局處室能和勞保局合作專案協助受害員工爭取應有薪資，輔導相關受害者針對求職及相關勞健保權益的問題進行宣導。

據了解，跑腿王是類似Foodpanda及Ubereats的網路外送平台，但不只是協助消費者代購代送美食，其他的工作也都接，例如幫忙送洗衣物等。

員工不僅被積欠薪資，還傳出押金被扣，員工表示，應徵時，要繳交1500元的服裝與袋子的押金，原本說好離職時押金會返還，但是許姓負責人卻以各種理由，只還500元。

勞工局指出，跑腿王從今年初起陸續發生積欠員工薪資的狀況，金額大約是一萬多到數千元不等，勞工局之前曾協助調處三次，第一次許姓負責人同意給付薪資6488元，但事後卻未給付，第二、三次調處則都未到場，調處未成。

而勞工局健康處也曾兩度實施勞檢，今年5月8號，因為未有出勤紀錄表及薪資表，分別被裁處9萬與2萬元罰單，7月25日再實施勞檢，但負責人未配合，勞工局再開出規避檢查的罰單3萬元，今天再檢還是找不到人，會再研議是否開出最高罰單9萬元。