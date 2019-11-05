消費詐騙層出不窮 議員：應更有效積極保護消費者
2019-11-05 16:45
聯合報 記者陳秋雲
／即時報導
消費詐騙案層出不窮，政府到底有什麼保護消費者的措施？市議員林祈烽問市府法制局長李善植有沒有更直接有效的辦法？李表示，最有效的方法就發新聞稿不斷宣導，消保官積極介入消費糾紛案件，也會警告大家在特定行業消費特別小心。
林祈烽說，消費詐騙案件一再發生，從官方的統計資料來看，愛美的民眾去做個美容spa也誤踩地雷。也有人一生辛苦工作存錢買房子也有一堆糾紛；在臉書看到產品廣告，下單去購買卻買到假貨被騙錢；健身房練身體，結果業者無預警倒閉；到補習班去學電腦或進修語言，下場一樣被騙；參觀旅展買到便宜的住宿券和餐券，想用時業者說假日或連續假期不能用要加價，要不然就是禮券過期變廢紙。
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林祈烽表示，消費詐騙層出不窮，政府都只能扮演事後協調或協助民眾打官司，結果多數是員工被欠薪、廠商被欠款、地主租金沒收到、會員退費沒著落、餐券禮券只能丟垃圾筒，被害人數破百人，不知政府扮演什麼角色？政府在消費者保護有積極作為？
法制局長李善植回說，市府消保官積極介入消費糾紛案件，如有申請案件，都會找業者與民眾來協調；台中發生的消費爭議，市府都有適時的發布新聞稿，告訴消費者在特定行業消費上要特別小心。
林祈烽質疑，光發布新聞訊息民眾就會知道嗎？市府應有更直接有效的辦法？李善植表示，就是發布新聞稿一直宣導，針對新住民可能看不懂新聞稿，就設計以漫畫方式用新住民語言來宣導。市府一直發布新聞稿哪些消費容易踩到地雷，哪些會遇到陷阱，有特別加強這一塊宣導。
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