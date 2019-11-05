搶答送禮券！中市府網路遊戲融入環保教育
2019-11-05 16:41
聯合報 記者余采瀅
／台中即時報導
台中市政府環保局設計「資源回收知識王」網路問答遊戲，涵蓋資源回收等豐富知識，寓教於樂，開放台中市國中、小學生上網搶答，只要限時內答對10題，就可參加抽獎，獲得禮券或精美宣導品，歡迎把握機會參加。
中市府環保局長吳志超表示，遊戲網頁設計為限時搶答，題目包括垃圾減量、資源回收、生廚餘及熟廚餘分辨等內容，均與日常生活息息相關，每題答題時間為15秒，學生只需在指定時間內點選回答，答對10題即可過關。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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活動即日起至11月22日止，活動網址：https://recycle.epb.taichung.gov.tw/game/quiz/ ；詳情可至環保局資源回收網或台中好環保臉書粉絲專頁查詢，或洽詢專線04-22276011分機66415。
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