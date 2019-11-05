韓國瑜買獼猴桃充當奇異果？ 柯文哲誇：有生意頭腦

2019-11-05 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



「貨出去、人進來」是國民黨總統參選人韓國瑜參選高雄市長時的競選口號，韓更號稱市府共簽下93.9億元訂單，農、漁產品共外銷1.09萬噸，產值約7.6億元，不過事後就爆出首年執行率不佳，民進黨台北市議員簡舒培今在議場質詢時，指外傳韓國瑜擔任北農總經理期間，進口中國獼猴桃，事後卻改標為澳洲、紐西蘭奇異果售出，痛批韓國瑜根本就是詐騙。

對此，台北市長柯文哲則是大感驚奇，笑說「我還沒有想到這一招」，這表示價差很大，可以賺很多錢，「我覺得他蠻有生意頭腦的」。

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簡舒培表示，韓國瑜擔任北農總經理期間，和中國大陸簽了12項MOU，原預計要賣出828公噸，不料最後卻僅有5筆出口、賣出87公噸；反倒是向中國買了7筆水果，原本是要買175公噸，卻一口氣狂買284頓，酸北農是「台灣貨出不去，中國貨狂進來」，根本就是中國發大財。

簡舒培還提到，2014年中國種了很多獼猴桃賣不出去，結果北農卻大量進口，外傳韓國瑜將中國獼猴桃混在澳洲及紐西蘭再賣出去，痛批韓國瑜騙人很厲害，幫中國農民解決問題，這難道也是柯文哲口中的「優秀人才嗎」

簡舒培強調，北農應該是要解決台灣農產品的問題，而不是幫中國賣水果，北農要照顧的是台灣農民，不是中國農民。

對此，柯文哲卻笑說，覺得韓國瑜蠻有生意頭腦的，至少今天增加一個知識，自己還不曉得中國有生產奇異果，但實際銷售情況怎麼標示自己不清楚，細節要給北農回答。