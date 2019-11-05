電影院身障座位仰角、視角不合格 北市府將稽查

2019-11-05 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



台北市內共計37家電影院，台北市議員洪健益下午在議會總質詢時指出，其中26間電影院，沒有依規定設置身障座位，包括數量不足，以及輪椅位置設在第一排，仰角、視角都不合規定。柯文哲答詢時坦言，座位合不合格 ，過去都沒有查過，北市觀傳局長劉奕霆承諾，年底會完成稽查。

洪健益質詢時，針對電影院的稽查，包括消防、排煙，但身心障礙座位、位置呢？電影院要有多少身心障礙座位？仰角？視角？有查過嗎。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

社會局長陳雪慧說，通常會保留輪椅位在第一排，考量讓輪椅方便進出。但洪健益質疑，這是不是業者商業考量？因為依建築技術規則，有50個座位的電影院，要有1個身心障礙的輪椅座位，50到150個要有2個，依此類推，但市府卻放水，對卡拉ＯＫ、傳統小吃卻查得嚴，他質疑，為何對於建築技術規則部分，沒有稽查。

洪健益點，國賓、威秀，數量多不足， 美麗華大直更少了20個座位。到底是誰帶隊去查的，仰角、視角都不合格，把座位排在最前面。柯文哲也直言，這沒有檢查過。

建管處指出，罰金部分，若是無障礙設施不合格，罰金是6萬到30萬元，限期改善得按次處罰。但有啟動稽查，不過要看電影院的設置時間和當時適用的技術規則條文，電影院是100年至102年第四期的勘查，那時都符合勘查時的法令，法令隨時在修。