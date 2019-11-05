北市警抓錯通緝犯 柯文哲：加強勤務教育

2019-11-05 16:25 中央社 台北5日電



民主進步黨籍台北市議員阮昭雄今天指出，北市員警逮捕通緝犯竟抓錯人，質疑警方未依SOP走。台北市長柯文哲表示，要加強勤務教育。台北市警察局長陳嘉昌也已向受害民眾道歉。

柯文哲下午列席台北市議會市政總質詢及答覆，阮昭雄質詢指出，北市有名中年女性民眾昨天下午行經萬華區昆明街時，突遇一名男子指稱要抓她，對方還說懷疑她是通緝犯，隨後又來另一名男子自稱便衣員警將她逮捕。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

阮昭雄說，在此過程當中，這名女民眾相當緊張，要求兩名男子證明員警身分，卻遭上手銬，她要求鄰近一間旅社員工協助作證事發過程狀況；隨後當女子出示身分證後，兩名員警才發現抓錯人。

他質疑，員警逮捕通緝犯時應先表明身分，同時出示通緝書，再請對方出示身分證明。強調SOP（標準作業程序）的台北市政府，不是要告知民眾應有權利嗎，此事造成受害人驚恐、睡不著，要如何還市民公道，質疑現在是否變警察國家。

柯文哲表示，首先，針對受害女子部分，應表達道歉或賠償之意；另外，抓人也要遵守SOP，應表明身分，認為員警勤務教育要加強。

陳嘉昌指出，此案為轄下中正第一警分局員警到萬華區逮捕通緝犯案件，因受害女子外型貌似犯嫌，才導致誤會事件發生，且受害人當下過於驚恐未及時表明身分，員警執勤也有相關疏失，他已向受害人道歉。

陳嘉昌表示，員警逮捕通緝犯不一定會攜帶通緝書，但有資料庫可做比對，兩名員警昨天請萬華警分局漢中派出所員警到場協助比對後，才發現抓錯人，坦承兩名員警確實有疏失，會就此案進行深入檢討、改進，避免再發生類似錯誤。