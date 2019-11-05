環狀線列車打造金黃遊龍 5彩繪列車穿梭新北
2019-11-05 15:08
聯合報 記者張曼蘋
／即時報導
捷運環狀線年底將通車，將捷運全線高架樑柱、排水管、隔音牆與電聯車內外，都設計為公共藝術範圍，新北捷運局表示，這次將車廂幻化為穿梭時空遊龍，以金黃色為主色調，全部共17列車內裝均做特殊設計，其中5列車外觀更是以馬賽克方式做彩繪，希望利用電聯車速度，搭配隔音牆等視覺趣味，串連「龍遊千里」的公共藝術主題。
新北捷運局表示，環狀線這次跳脫以往散落在各站角落獨立作品的形式，也為減少高架車站橋梁量體對景觀的衝突，找來國際建築大師艾曼紐‧莫侯設計，為讓捷運車廂在陽光照亮下產生龍的形象，選擇金黃色為主色調，以灰色及白色做為輔助色彩，為城市風景增添活潑的視覺感。
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由於環狀線第一階段主要為高架路線，為減低對都市景觀衝突，環狀線沿線造型以輕巧為設計原則，整體設計以「光」為主軸。捷運局表示，設計分為「自然」、「光合」、「新樂活」三大主題，並以「金黃色」結合各車站，依地緣特性設計的代表色彩與車站外觀，將高架構造轉化為美化環境的藝術品。
環狀線高架路段長達14餘公里，全線高架鋼構需進行塗裝、隔音牆金屬板也須烤漆上色，捷運局表示，此次不同於一般讓高架樑柱，採灰色系「隱形」方式，而是直接讓色彩融入都會區。
捷運局表示，整個捷運系統的核心「電聯車」，更是設計重點，環狀線共17列車，全部列車內裝均有經過特殊設計，而其中5列車則是彩繪列車，利用電聯車速度，搭配高架、隔音牆等整體視覺，產生趣味性。
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