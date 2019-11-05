搭車更有趣！捷運站出現士兵跟夜鶯 民眾打卡紀念

2019-11-05 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



現在民眾進入捷運關渡站和復興崗站時，會發現牆上有小鳥築巢，或是牆角出現駐守的小兵，這是台北捷運公司在站內結合有趣的藝術作品，要讓民眾搭車不再單單只是通勤，分別設置了「動物狂歡節」及「小兵立大功」2系列銅雕作品，邀請乘客睜大眼睛尋寶，拍照打卡作紀念。

北捷表示，捷運關渡站與關渡自然公園相鄰，而「動物狂歡節」以關渡自然公園的動物們為主角，牠們並非以動物圖鑑上漂亮鳥群的樣貌出現在車站，而是以黑色喜劇方式出現在捷運站各個角落。

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民眾可以在樓梯上方橫梁，看見用垃圾築巢的夜鶯；也可在月台座椅上方，注意到披掛著垃圾袋的蒼鷺；或者在站外不經意看到以塑膠瓶罐當殼的寄居蟹，盼透過作品喚起每個人對環保與生態議題的重視。

捷運復興崗站則臨近國防大學政治作戰學院，以「小兵立大功」為主題，從經典玩具army men綠色小兵作發想，將捷運站體轉化為小兵世界，小兵承擔各項重責大任，不論偵查、行軍、操練等，專心一致努力達成任務，認真守護車站安全。

復興崗一直是國軍精神的象徵和地標，每個黃銅材質的軍事小兵高約30公分，身上配備毫不含糊，民眾可在月台座椅上遇到揹著黃埔大背包的小兵；另有救護受傷小鳥的醫護兵；而抬頭一望，也許還能在牆壁上發現專注於偵查秘密任務的小兵，更喚起大男孩們的袍澤之情。