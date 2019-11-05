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防災都更獎勵延後落日 侯友宜：再延長3年

2019-11-05 14:08聯合報 記者江婉儀／即時報導

新北市長侯友宜今到淡水視察東來大廈拆除情況，並參加推動防災自治條例的淡水區海鷗段拆除典禮，侯友宜表示，為解決新北市海砂屋問題，將把明年3月22日到期的「防災都更獎勵」再延續3年，讓防災型都更更加順利，用更快的速度讓市民換回更安全的居住空間。

淡水區學府路51巷旁的社區位在東來大廈附近，看見都更速度非常快，也透過里長遞交都...
淡水區學府路51巷旁的社區位在東來大廈附近，看見都更速度非常快，也透過里長遞交都更請願書，希望加速都更。記者江婉儀／攝影
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都更處表示，淡水東來大廈在民國101年鑑定為高氯離子鋼筋混凝土建築物，後續因構造損壞加劇、並發生多起外牆磁磚及混凝土塊剝落等公安事件，對於東來住戶及用路民眾造成安全上的隱憂。

為維護公共安全，民國107年依據「建築物結構安全性能詳細評估」，東來大廈有「立即性危險，建議拆除重建」，市府在今年7月8日封閉東來大廈、停止使用，從9月起開始拆除，預計明年初全數拆除完成，市府也輔導住戶暫時安排到安全的房屋居住，並協助處理學童就學等相關問題。

侯友宜表示，東來大廈海砂屋經過了7年才都更，過程非常不順利，他上任後第一件事針對都更詬病，成立都市更新推動小組，解決協調、整合，甚至釘子戶的問題，在里辦公室成立前進工作站，用自力都更的方式，幫住戶找銀行、營造廠鑑定結構的安全。在安排所有的住戶就學、就業安置好解決釘子戶的問題，預計明年2月份就整個可以拆除完畢。申請的有115件，核准了89件，已陸續在動工，未來以更大的效率及魄力，提升新北市的居住安全。

都更處補充，位在東來大廈對面的淡水區海鷗段拆除典禮，屬於防災都更，東來大廈屬於一般都更，在1條街可以看到2種都更方式，提供民眾多元都更途徑，由於新北防災自治條例將在明年3月22日截止，為了讓民眾有安全舒適的生活環境，將特別訂定「新北市政府處理防災型建築加速改善要點」，並從明年3月23日起實施3年，加速危險房屋重建。

淡水區幸福里里長李佳倩表示，淡水東來大廈不只是淡水區都市更新的指標案件，更帶動後續效應，同在學府路51巷旁的社區也到淡水前進工作站表達都更意願，由她代表遞給侯友宜申請書，也希望推動辦公室協助展開都更輔導作業。

新北市長侯友宜從幸福里長李佳倩（右二）接下學府路51巷旁的社區都更請願書。記者江...
新北市長侯友宜從幸福里長李佳倩（右二）接下學府路51巷旁的社區都更請願書。記者江婉儀／攝影
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新北市長侯友宜參加推動防災自治條例的淡水區海鷗段拆除典禮，以槌子敲牆壁象徵動土拆...
新北市長侯友宜參加推動防災自治條例的淡水區海鷗段拆除典禮，以槌子敲牆壁象徵動土拆除。記者江婉儀／攝影
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新北市長侯友宜今到淡水視察東來大廈拆除情況。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今到淡水視察東來大廈拆除情況。記者江婉儀／攝影
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都更淡水海砂屋防災型都更侯友宜新北

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